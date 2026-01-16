Бензин, гибрид или электро: General Motors выпустили семейный кроссовер за $8500 (фото)

Новый Wuling Starlight 560 выходит на рынок. Дешевый семиместный кроссовер предложили в бензиновой, плагин-гибридной и электрической версиях.

Кроссовер Wuling Starlight 560 начали продавать в Китае по цене от 59 800 до 95 800 юаней ($8580 — 13 750). Подробности новинки раскрыли на сайте концерна General Motors.

Семейный кроссовер создан специалистами General Motors Фото: General Motors

Как известно, General Motors совместно с концерном SAIC является совладельцем Wuling. Китайский бренд специализируется на дешевых бюджетных моделях, значительная часть которых является электрифицированными. Некоторые Wuling уже экспортируют.

Новый Wuling Starlight 560 — семейный кроссовер с простым рубленым дизайном с продолговатыми фарами и расширенными крыльями. Электрическая версия отличается от других вариантов отсутствием радиаторной решетки.

На передней панели установили два экрана Фото: General Motors

Габариты Wuling Starlight 560:

длина — 4745 мм;

ширина — 1850 мм;

высота — 1755 мм;

колесная база — 2810 мм.

В салоне установили двухспицевый руль, небольшой цифровой щиток приборов и крупный центральный тачскрин. Wuling Starlight 560 доступен в версиях на 5 и 7 мест, а кресла второго ряда имеют регулируемый угол наклона спинки. Объем багажника составляет 320-1945 л и со сложенными сиденьями можно перевозить двухметровые предметы.

Кроссовер доступен в версиях на 5 и 7 мест Фото: General Motors

Бензиновый кроссовер Wuling Starlight 560 оснащен 1,5-литровой турбочетверкой мощностью 174 л. с. Максимальная скорость составляет 180 км/ч, а средний расход топлива — 7 л на 100 км. Можно выбрать механическую КПП или вариатор.

В плагин-гибриде использовали атмосферный вариант 1,5-литрового двигателя на 105 л. с., который дополнили 194-сильным электромотором. Максималка — 170 км/ч, а расход топлива — 5,3 л/100 км. Новый Wuling Starlight 560 PHEV может проехать 125 км на электротяге, а общий запас хода составляет 1100 км.

Объем багажника составляет 320-1945 л Фото: General Motors

Электромобиль Wuling Starlight 560 получил 136-сильный мотор и доступен с батареями на 54,5 или 56,7 кВт∙ч. Запас хода составляет 450-500 км, а максимальная скорость — 160 км/ч. Быстрая зарядка (мощностью 200 кВт) на 80% занимает 20 минут.

