Nissan представил семейный электрокроссовер с запасом хода 650 км по цене Duster (фото)
Презентован новый электромобиль Nissan NX8. Кроссовер предложат в версиях с запасом хода до 650 км.
Новый Nissan NX8 покажут на одном из автосалонов до конца первого полугодия, а его стартовая цена составит примерно $20 000. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электрокроссовер Nissan NX8 — третий представитель линейки доступных моделей, которые выпускаются на совместном предприятии Dongfeng-Nissan в Китае. Внешне он напоминает собратьев — его передняя часть с тонкими фарами выдержана в духе седанов Nissan N6 и N7. У него высокая оконная линия и плавные формы кузова. Фонари имеют OLED-оптику.
Габариты Nissan NX8 2026:
- длина — 4870 мм;
- ширина — 1920 мм;
- высота — 1680 мм;
- колесная база — 2917 мм;
- масса — 2196 кг.
В салоне Nissan NX8 на передней панели установили узкий цифровой щиток приборов и два больших дисплея, также есть проекция на лобовое стекло. Мультимедийную систему создали в Huawei.
Кроме того, комплектация Nissan NX8 включает 19-дюймовые диски, панорамную крышу, навигацию, парковочный автопилот и систему полуавтономного движения.
Недорогой электромобиль Nissan NX8 дебютировал в версиях на 288 и 335 л. с. Их максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч, а более мощный вариант стартует до сотни за 6,2 с. На выбор предложат две батареи, а запас хода составит от 565 до 650 км. 800-вольтная архитектура поддерживает скоростную зарядку мощностью 500 кВт.
Кроме того, будет доступен 241-сильный кроссовер Nissan с 1,5-литровым бензиновым мотор-генератором на 148 л. с. Он также будет продаваться с двумя вариантами батареи — с запасом хода на электротяге 102 и 185 км.
