Nissan представив сімейний електрокросовер із запасом ходу 650 км за ціною Duster (фото)

Презентовано новий електромобіль Nissan NX8. Кросовер запропонують у версіях із запасом ходу до 650 км.

Новий Nissan NX8 покажуть на одному з автосалонів до кінця першого півріччя, а його стартова ціна складе приблизно $20 000. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електрокросовер Nissan NX8 — третій представник лінійки доступних моделей, які випускають на спільному підприємстві Dongfeng-Nissan у Китаї. Зовні він нагадує побратимів — його передня частина з тонкими фарами витримана в дусі седанів Nissan N6 та N7. У нього висока віконна лінія та плавні форми кузова. Ліхтарі мають OLED-оптику.

Ліхтарі електрокара мають OLED-оптику Фото: Nissan

Габарити Nissan NX8 2026:

довжина – 4870 мм;

ширина – 1920 мм;

висота – 1680 мм;

колісна база – 2917 мм;

маса – 2196 кг.

На передній панелі встановили три екрани Фото: Nissan

У салоні Nissan NX8 на передній панелі встановили вузький цифровий щиток приладів і два великі дисплеї, також є проєкція на лобове скло. Мультимедійну систему створили в Huawei.

Крім того, комплектація Nissan NX8 включає 19-дюймові диски, панорамний дах, навігацію, паркувальний автопілот і систему напівавтономного руху.

Недорогий електромобіль Nissan NX8 дебютував у версіях на 288 і 335 к. с. Їх максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год, а потужніший варіант стартує до сотні за 6,2 с. На вибір запропонують дві батареї, а запас ходу складе від 565 до 650 км. 800-вольтна архітектура підтримує швидкісну зарядку потужністю 500 кВт.

Запас ходу Nissan NX8 сягає 650 км Фото: Nissan

Крім того, буде доступний 241-сильний кросовер Nissan із 1,5-літровим бензиновим мотор-генератором на 148 к. с. Його також продаватимуть із двома варіантами батареї — із запасом ходу на електротязі 102 і 185 км.

