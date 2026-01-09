Mazda показала високотехнологічного і недорогого суперника Tesla Model Y для Європи (фото)

Новий кросовер Mazda CX-6e стане поповненням в європейській електричній лінійці марки. Він багато оснащений, а його запас ходу сягне 480 км.

Нова Mazda CX-6e дебютувала на автошоу в Брюсселі, а її продажі стартують улітку. Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.

Запас ходу Mazda CX-6e становить 484 км Фото: Mazda

Кросовер Mazda CX-6e — європейська версія моделі EZ-60 китайського виробництва та побратим нової Mazda 6e, яка вже продається в низці країн ЄС. Електрокар стане конкурентом Tesla Model Y, адже схожий із нею за розмірами — сягає 4,85 м завдовжки.

Електромобіль Mazda CX-6e вирізняється гранчастим дизайном та має стрімкий силует із довгим капотом та високою віконною лінією. Він доволі просторий та має два багажники — 468-літровий задній та 80-літровий передній.

У салоні встановлено великий 26-дюймовий екран Фото: Mazda

У його салоні немає щитка приладів, а натомість покази виводяться на великий 26-дюймовий дисплей та проєктуються на лобове скло. Ще два екрани відвели для камер, які заміняють дзеркала. Крім того, комплектація Mazda CX-6e включатиме панорамний дах, електропривід сидінь, акустику з 23 динаміками та адаптивний круїз-контроль.

Об'єм багажника становить 468 л Фото: Mazda

Нова Mazda CX-6e оснащена 258-сильним електромотором на задній вісі та здатна розігнатися до 100 км/год за 7,9 с і розвинути 185 км/год. Із батареєю ємністю 78 кВт∙год запас ходу сягає 484 км, а швидка зарядка (потужністю 195 кВт) на 80% займає 24 хвилини.

Між іншим, на цьому автосалоні презентували і найдешевший електрокросовер Kia.

Також Фокус повідомляв, що в Брюсселі дебютував новий Opel Astra 2026.