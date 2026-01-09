Презентовано новий Opel Astra 2026: як змінилася популярна компактна модель (фото)

На автошоу в Брюсселі дебютував новий Opel Astra 2026. Хетчбек та універсал змінилися зовні та отримали нові технології.

Новий Opel Astra пройшов планову модернізацію і невдовзі надійде у продаж на європейському ринку. Подробиці авто розкрили на сайті концерну Stellantis.

Модель отримала нові матричні фари Фото: Stellantis

Opel Astra 2026 пізнається за зміненою передньою частиною. Вона, як і раніше, витримана у фірмовій стилістиці Opel Vizor, проте тепер отримала діодне підсвічування — як у кросовера Opel Grandland. Крім того, встановили нові матричні фари Intelli-Lux HD.

У салоні Opel Astra 2026 стандартними стали ергономічні передні сидіння Intelli-Seats. В оздобленні тепер використовують більше матеріалів, отриманих шляхом вторинної переробки.

Новий Opel Astra презентували у трьох версіях. Найдоступнішим є 1,2-літровий 145-сильний "м'який" гібрид. Потужність 1,6-літрового плагін-гібрида зросла до 195 к. с., а ємність його батареї збільшили до 17,2 кВт∙год.

У салоні встановили ергономічні сидіння Фото: Stellantis

156-сильний електромобіль Opel Astra також має більшу батарею (на 58 кВт∙год), а його запас ходу зріс до 454 км.

