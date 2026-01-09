Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

Презентовано новий Opel Astra 2026: як змінилася популярна компактна модель (фото)

Opel Astra 2026
Opel Astra 2026 пізнається за новою передньою частиною | Фото: Stellantis

На автошоу в Брюсселі дебютував новий Opel Astra 2026. Хетчбек та універсал змінилися зовні та отримали нові технології.

Новий Opel Astra пройшов планову модернізацію і невдовзі надійде у продаж на європейському ринку. Подробиці авто розкрили на сайті концерну Stellantis.

Opel Astra
Модель отримала нові матричні фари
Фото: Stellantis

Opel Astra 2026 пізнається за зміненою передньою частиною. Вона, як і раніше, витримана у фірмовій стилістиці Opel Vizor, проте тепер отримала діодне підсвічування — як у кросовера Opel Grandland. Крім того, встановили нові матричні фари Intelli-Lux HD.

У салоні Opel Astra 2026 стандартними стали ергономічні передні сидіння Intelli-Seats. В оздобленні тепер використовують більше матеріалів, отриманих шляхом вторинної переробки.

Важливо
Stellantis готує стильний сімейний електрокар із запасом ходу понад 700 км (фото)
Stellantis готує стильний сімейний електрокар із запасом ходу понад 700 км (фото)

Новий Opel Astra презентували у трьох версіях. Найдоступнішим є 1,2-літровий 145-сильний "м'який" гібрид. Потужність 1,6-літрового плагін-гібрида зросла до 195 к. с., а ємність його батареї збільшили до 17,2 кВт∙год.

Відео дня
салон Opel Astra 2026
У салоні встановили ергономічні сидіння
Фото: Stellantis

156-сильний електромобіль Opel Astra також має більшу батарею (на 58 кВт∙год), а його запас ходу зріс до 454 км.

До речі, на автошоу дебютував найдешевший електрокросовер Kia із запасом ходу понад 400 км.

Також Фокус повідомляв, що в Брюсселі представили і новий Peugeot 408 2026.