Ціна 30 000 євро і запас ходу 448 км: представлено найдешевший електрокросовер Kia (фото)

Презентовано новий електромобіль Kia EV2. Доступний компактний кросовер має великий запас ходу і просторий салон.

Новий Kia EV2 із лютого надійде у виробництво на заводі у Словаччині та коштуватиме приблизно від 30 000 євро. Про авто розповіли на сайті південнокорейського виробника.

Запас ходу Kia EV2 сягає 448 км Фото: Kia

Дизайн Kia EV2 2026

Електрокросовер Kia EV2 — компактна міська модель В-класу. Зовні серійне авто майже не відрізняється від концепту і витримане у сучасному стилі Kia. У нього високий капот, вертикальні задні стійки та тоненькі фари. Версія GT-Line вирізняється агресивнішими бамперами та 19-дюймовими дисками.

Розміри Kia EV2 2026:

довжина — 4060 мм;

ширина — 1800 мм;

висота — 1575 мм;

колісна база — 2565 мм.

Kia EV2 GT-Line Фото: Kia

Салон і комплектація Kia EV2

Компонування інтер'єру Kia EV2 знайоме за іншими електрокарами марки. На передній панелі встановлено три екрани: два 12,3-дюймових і один 5-дюймовий.

Електрокар доступний у варіантах на 4 і 5 місць, а його задні крісла електрокара мають горизонтальне регулювання. Обєм багажника становить 362-403 л, також є невеликий 15-літровий відсік спереду для зарядних кабелів.

На передній панелі встановили три екрани Фото: Kia

Доступний електромобіль Kia EV2 отримав опції, властиві дорожчим моделям.Зокрема, йому доступні камери кругового огляду з режимом для "сліпих" зон, система напівавтономного руху та паркувальний автопілот із дистанційним керуванням.

Електромобіль Kia EV2, характеристики

Новий Kia EV2 2026 зі старту запропонують у двох передньопривідних модифікаціях:

Standard Range — 145 к. с., батарея на 42,2 кВт∙год, запас ходу 317 км;

Long Range — 134 к. с., батарея на 61 кВт∙год, запас ходу 448 км.

Об'єм багажника становить 362-403 л Фото: Kia

Обидві силові установки є 400-вольтними, а їх швидка зарядка займає пів години. Також є двонаправлена зарядка, тобто авто може живити будинок чи електроприлади.

