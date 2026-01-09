Ціна 30 000 євро і запас ходу 448 км: представлено найдешевший електрокросовер Kia (фото)
Презентовано новий електромобіль Kia EV2. Доступний компактний кросовер має великий запас ходу і просторий салон.
Новий Kia EV2 із лютого надійде у виробництво на заводі у Словаччині та коштуватиме приблизно від 30 000 євро. Про авто розповіли на сайті південнокорейського виробника.
Дизайн Kia EV2 2026
Електрокросовер Kia EV2 — компактна міська модель В-класу. Зовні серійне авто майже не відрізняється від концепту і витримане у сучасному стилі Kia. У нього високий капот, вертикальні задні стійки та тоненькі фари. Версія GT-Line вирізняється агресивнішими бамперами та 19-дюймовими дисками.
Розміри Kia EV2 2026:
- довжина — 4060 мм;
- ширина — 1800 мм;
- висота — 1575 мм;
- колісна база — 2565 мм.
Салон і комплектація Kia EV2
Компонування інтер'єру Kia EV2 знайоме за іншими електрокарами марки. На передній панелі встановлено три екрани: два 12,3-дюймових і один 5-дюймовий.
Електрокар доступний у варіантах на 4 і 5 місць, а його задні крісла електрокара мають горизонтальне регулювання. Обєм багажника становить 362-403 л, також є невеликий 15-літровий відсік спереду для зарядних кабелів.
Доступний електромобіль Kia EV2 отримав опції, властиві дорожчим моделям.Зокрема, йому доступні камери кругового огляду з режимом для "сліпих" зон, система напівавтономного руху та паркувальний автопілот із дистанційним керуванням.Важливо
Електромобіль Kia EV2, характеристики
Новий Kia EV2 2026 зі старту запропонують у двох передньопривідних модифікаціях:
- Standard Range — 145 к. с., батарея на 42,2 кВт∙год, запас ходу 317 км;
- Long Range — 134 к. с., батарея на 61 кВт∙год, запас ходу 448 км.
Обидві силові установки є 400-вольтними, а їх швидка зарядка займає пів години. Також є двонаправлена зарядка, тобто авто може живити будинок чи електроприлади.
