В Європі з'явиться електрокросовер Hyundai з ГБО і запасом ходу понад 800 км (фото)

Новий Hyundai Nexo другого покоління вийде на європейський ринок. Електрокросовер багато оснащений і має великий запас ходу.

Електромобіль Hyundai Nexo 2026 починають продавати в Нідерландах за ціною від 72 495 євро, проте уряд цієї країни пропонує субсидію в розмірі 23 500 євро. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Запас ходу електрокросовера становить 826 км Фото: Hyundai

Кросовер Hyundai Nexo – нетиповий електрокар. У нього маленька (2,64 кВт∙год) батарея, а натомість встановлено водневі паливні елементи, які виробляють електроенергію. Запасу водню в балонах вистачає, щоб проїхати 826 км, а заправка займає 5-10 хвилин. Також є двонаправлена зарядка – можна використовувати електрокар як повербанк.

Модель багато оснащена Фото: Hyundai

Новий Hyundai Nexo 2026 оснащений 258-сильним мотором. Розгін до 100 км/год займає 7,8 с, а максимальна швидкість обмежена на 180 км/год.

Електрокросовер Hyundai Nexo другого покоління підріс до 4,75 м у довжину та став просторішим, а об’єм його багажника становить 510-1630 л.

Об'єм багажника складає 510-1630 л Фото: Hyundai

Електромобіль Hyundai Nexo на європейському ринку буде доступний в одній багато оснащеній версії. Кросовер отримав два 12,3-дюймові екрани на передній панелі, проєкцію на лобове скло, функцію доступу зі смартфона, камери кругового огляду (із режимом для "сліпих" зон), паркувальний автопілот, систему напівавтономного руху.

