Із автопілотом і вбудованою PlayStation: презентовано перший кросовер Sony (фото, відео)

Лінійку електрокарів Afeela від Sony та Honda поповнить друга модель — кросовер. Він отримає автопілот, ШІ, камери замість дзеркал та вбудовану приставку PlayStation.

Перший кросовер Sony презентували на виставці CES у Лас-Вегасі, а його виробництво стартує у 2028 році. Про це повідомляється на сайті виробника.

Електрокросовер є побратимом седана Sony-Honda Afeela 1, якого вже цьогоріч почнуть виготовляти та продавати за ціною від $90 тисяч. Дві моделі збудовані на одній платформі та схожі зовні – вирізняються стрімким силуетом із ракоподібним дахом.

Електрокросовер вирізняється стрімким дизайном Фото: Sony

Купе-кросовер Sony-Honda Afeela сягає близько 5 метрів завдовжки при колісній базі 3 м. Його салон показали лише частково: за аналогією із седаном усередині встановили кермо-штурвал, екран на всю ширину передньої панелі та монітори для задніх пасажирів. Мультимедіа доповнили штучним інтелектом.

Серед опцій будуть автопілот та камери замість дзеркал заднього виду. Крім того, запропонують вбудовану ігрову приставку Sony PlayStation.

Силову установку запозичать в спорідненого седана Afeela 1 Фото: Sony

Очікується, що в седана Sony-Honda Afeela 1 запозичать і повнопривідну 489-сильну установку з батареєю ємністю 91 кВт∙год. Запас ходу перевищить 450 км, також електрокар підтримуватиме швидку зарядку потужністю 150 кВт.

До речі, на шоу CES своє дебютне авто презентував і китайський виробник пилососів Dreame. Воно оснащене 1900-сильною електричною установкою.

Також Фокус розповідав, що на виставці показали перший електробайк із твердотілою батареєю. Він має рекордний запас ходу — 600 км.