С автопилотом и встроенной PlayStation: презентован первый кроссовер Sony (фото, видео)

Линейку электрокаров Afeela от Sony и Honda пополнит вторая модель — кроссовер. Он получит автопилот, ИИ, камеры вместо зеркал и встроенную приставку PlayStation.

Первый кроссовер Sony презентовали на выставке CES в Лас-Вегасе, а его производство стартует в 2028 году. Об этом сообщается на сайте производителя.

Электрокроссовер является собратом седана Sony-Honda Afeela 1, который уже в этом году начнут производить и продавать по цене от $90 тысяч. Две модели построены на одной платформе и похожи внешне — отличаются стремительным силуэтом с ракообразной крышей.

Электрокроссовер отличается стремительным дизайном Фото: Sony

Купе-кроссовер Sony-Honda Afeela достигает около 5 метров в длину при колесной базе 3 м. Его салон показали лишь частично: по аналогии с седаном внутри установили руль-штурвал, экран во всю ширину передней панели и мониторы для задних пассажиров. Мультимедиа дополнили искусственным интеллектом.

Среди опций будут автопилот и камеры вместо зеркал заднего вида. Кроме того, предложат встроенную игровую приставку Sony PlayStation.

Силовую установку позаимствуют у родственного седана Afeela 1 Фото: Sony

Ожидается, что у седана Sony-Honda Afeela 1 позаимствуют и полноприводную 489-сильную установку с батареей емкостью 91 кВт∙ч. Запас хода превысит 450 км, также электрокар будет поддерживать быструю зарядку мощностью 150 кВт.

