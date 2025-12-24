Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

Запас хода — 730 км: новые подробности большого электрокроссовера Volkswagen ID.UNYX 08 (фото)

Volkswagen ID.UNYX 08
Volkswagen ID.UNYX 08 — мощный семейный электрокроссовер | Фото: Volkswagen

Появилась информация о новом Volkswagen ID.UNYX 08. Семейный электрокроссовер предложат в версиях мощностью до 500 сил, а его запас хода достигнет 730 км.

Электромобиль Volkswagen ID.UNYX 08 проходит финальные тесты и выйдет на рынок в 2026 году. Большой семейный кроссовер станет флагманом в линейке ID.UNYX, которая выпускается в Китае. Подробности новинки раскрыли на сайте CarNewsChina.

Семейный электрокроссовер Volkswagen ID.UNYX 08 ранее уже рассекретили на официальных фото. Это первая модель в новом фирменном стиле, чертами которого являются двухуровневые фары и узкие фонари.

Volkswagen ID.UNYX 08
Volkswagen ID.UNYX 08 проходит финальные тесты
Фото: Volkswagen

Габариты Volkswagen ID.UNYX 08:

  • длина — 5000 мм;
  • ширина — 1954 мм;
  • высота — 1672 мм;
  • колесная база — 3030 мм.

Салон Volkswagen ID.UNYX 08 показали на фото лишь частично, однако известно, что кроссовер будет пятиместным и получит огромный дисплей на передней панели.

Відео дня
Салон Volkswagen ID.UNYX 08
Салон Volkswagen ID.UNYX 08 показали частично
Фото: Volkswagen

Мультимедийную систему дополнят искусственным интеллектом. Также комплектация будет включать панорамную крышу, 21-дюймовые диски, парковочный автопилот и систему полуавтономного движения.

Важно
Тест-драйв нового кроссовера Volkswagen Tayron: Tiguan на максималках
Тест-драйв нового кроссовера Volkswagen Tayron: Tiguan на максималках

На выбор предложат 313-сильную заднеприводную и 503-сильную полноприводную установки. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.

Электромобиль Volkswagen ID.UNYX 08 Электромобиль Volkswagen ID.UNYX 08
Запас хода Volkswagen ID.UNYX 08 достигает 730 км
Фото: Volkswagen

Электромобиль Volkswagen ID.UNYX 08 будет доступен с батареями емкостью 82,3 и 95 кВт∙ч: запас хода составит от 630 до 730 км. 800-вольтовое электрооборудование позволит быструю зарядку.

Кстати, недавно презентовалиэлектрифицированный Volkswagen Passat с запасом хода 1300 км.

Также Фокус рассказывал о новом электромобиле Volkswagen Polo.