Запас хода — 730 км: новые подробности большого электрокроссовера Volkswagen ID.UNYX 08 (фото)

Появилась информация о новом Volkswagen ID.UNYX 08. Семейный электрокроссовер предложат в версиях мощностью до 500 сил, а его запас хода достигнет 730 км.

Электромобиль Volkswagen ID.UNYX 08 проходит финальные тесты и выйдет на рынок в 2026 году. Большой семейный кроссовер станет флагманом в линейке ID.UNYX, которая выпускается в Китае. Подробности новинки раскрыли на сайте CarNewsChina.

Семейный электрокроссовер Volkswagen ID.UNYX 08 ранее уже рассекретили на официальных фото. Это первая модель в новом фирменном стиле, чертами которого являются двухуровневые фары и узкие фонари.

Volkswagen ID.UNYX 08 проходит финальные тесты Фото: Volkswagen

Габариты Volkswagen ID.UNYX 08:

длина — 5000 мм;

ширина — 1954 мм;

высота — 1672 мм;

колесная база — 3030 мм.

Салон Volkswagen ID.UNYX 08 показали на фото лишь частично, однако известно, что кроссовер будет пятиместным и получит огромный дисплей на передней панели.

Салон Volkswagen ID.UNYX 08 показали частично Фото: Volkswagen

Мультимедийную систему дополнят искусственным интеллектом. Также комплектация будет включать панорамную крышу, 21-дюймовые диски, парковочный автопилот и систему полуавтономного движения.

На выбор предложат 313-сильную заднеприводную и 503-сильную полноприводную установки. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.

Запас хода Volkswagen ID.UNYX 08 достигает 730 км Фото: Volkswagen

Электромобиль Volkswagen ID.UNYX 08 будет доступен с батареями емкостью 82,3 и 95 кВт∙ч: запас хода составит от 630 до 730 км. 800-вольтовое электрооборудование позволит быструю зарядку.

