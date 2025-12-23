Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

Новый Volkswagen Passat получил электрифицированную версию с запасом хода 1300 км (фото)

Фольксваген Пассат
Volkswagen Passat ePro оснащен плагин-гибридной установкой | Фото: CarNewsChina

Линейку Volkswagen Passat 2026 пополнила плагин-гибридная модификация ePro. Седан способен преодолеть до 150 км на электротяге.

Новый Volkswagen Passat ePro презентовали в Китае, ведь именно там на совместном предприятии SAIC-VW будут выпускать авто. Его продажи стартуют в начале 2026 года, сообщает сайт CarNewsChina.

Как известно, новый Volkswagen Passat B9 в Европе доступен только в кузове универсал, однако в Китае остался и седан. Он крупнее пятидверного собрата.

фольксваген пассат
Седан способен проехать 150 км на электротяге
Фото: CarNewsChina

Размеры Volkswagen Passat 2026:

  • длина — 5017 мм;
  • ширина — 1850 мм;
  • высота — 1489 мм;
  • колесная база — 2871 мм.
Важно
Раскрыты подробности Volkswagen Polo 2026: он станет электромобилем за 25 000 евро (видео)
Раскрыты подробности Volkswagen Polo 2026: он станет электромобилем за 25 000 евро (видео)

Плагин-гибрид Volkswagen Passat ePro оснащен 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 130 л. с. и 194-сильным электромотором. Батарея емкостью 22 кВт∙ч позволяет проехать 150 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1300 км.

Відео дня
салон Фольксваген Пассат 2026
На передней панели установили три дисплея
Фото: CarNewsChina

Новый Volkswagen Passat ePro отличается от бензиновой модели дизайном передней части — заменены фары, а решетка радиатора отсутствует. В салоне китайской модели установлены три экрана на передней панели.

Ранее стало известно, что Volkswagen впервые за почти 90 лет закрывает завод в Германии.

Также Фокус рассказывал о новом гибриде Mercedes-Benz с китайским двигателем.