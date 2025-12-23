Новый Volkswagen Passat получил электрифицированную версию с запасом хода 1300 км (фото)
Линейку Volkswagen Passat 2026 пополнила плагин-гибридная модификация ePro. Седан способен преодолеть до 150 км на электротяге.
Новый Volkswagen Passat ePro презентовали в Китае, ведь именно там на совместном предприятии SAIC-VW будут выпускать авто. Его продажи стартуют в начале 2026 года, сообщает сайт CarNewsChina.
Как известно, новый Volkswagen Passat B9 в Европе доступен только в кузове универсал, однако в Китае остался и седан. Он крупнее пятидверного собрата.
Размеры Volkswagen Passat 2026:
- длина — 5017 мм;
- ширина — 1850 мм;
- высота — 1489 мм;
- колесная база — 2871 мм.
Плагин-гибрид Volkswagen Passat ePro оснащен 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 130 л. с. и 194-сильным электромотором. Батарея емкостью 22 кВт∙ч позволяет проехать 150 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1300 км.
Новый Volkswagen Passat ePro отличается от бензиновой модели дизайном передней части — заменены фары, а решетка радиатора отсутствует. В салоне китайской модели установлены три экрана на передней панели.
