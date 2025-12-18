Мир перевернулся: новейший седан Mercedes-Benz получил китайский двигатель (фото)

Линейка Mercedes-Benz CLA расширена — к электрокару присоединился гибрид. 208-сильный седан способен разогнаться до сотни за 7,1 с.

Новый Mercedes CLA третьего поколения все же получил двигатель внутреннего сгорания, однако создали его не в Германии, а в Китае. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Бензиновый двигатель разработали в Geely Фото: Mercedes-Benz

1,5-литровый бензиновый турбомотор для Mercedes CLA 220 разработали совместно с Geely. Два концерна активно сотрудничают в последние годы и, к примеру, являются совладельцами Smart. Силовой агрегат будут собирать в Китае и поставлять на предприятие Mercedes-Benz.

Алюминиевый 190-сильный двигатель работает по циклу Миллера и имеет нетипично высокую степень сжатия — 12:1. Его дополнили "мягкой" гибридной установкой на 48 вольт мощностью 27 сил.

Суммарная отдача составляет 208 л.с. и 380 Н∙м, что позволяет Mercedes CLA 220 массой 1630 кг разгоняться до 100 км/ч за 7,1 с и развивать 210 км/ч. Компактная литий-ионная батарея емкостью 1,3 кВт∙ч позволяет проезжать небольшие расстояния на электротяге.

Внешне и внутри гибрид почти не отличается от электрокара Фото: Mercedes-Benz

Внешне и внутри новый Mercedes CLA 220 почти ничем не отличается от электрического собрата. Аналогичную версию получит и универсал Mercedes CLA Shooting Brake.

Кстати, Mercedes и Geely совместно разрабатывают первый седан Smart.

Также Фокус рассказывал об эксклюзивном роскошном грузовике Mercedes.