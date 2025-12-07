Самый большой и необычный Smart бросит вызов Camry: первые подробности и фото

Smart вскоре выпустит свой первый седан. Семейная модель #6 EHD получит мощную гибридную установку с расходом 4,5 л на 100 км.

Новый Smart #6 EHD дебютирует в 2026 году, однако первые его фото уже попали в сеть. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Седан Smart #6 EHD — обтекаемая модель D-класса размером с Toyota Camry. У него плавные формы кузова, изогнутая крыша, продолговатые фары. Автомобиль получил выдвижные заднее антикрыло и дверные ручки. На выбор предложат колесные диски диаметром 19 или 20 дюймов.

Седан оснастят гибридной установкой Фото: CarNewsChina

Габариты Smart #6 EHD:

длина — 4906 мм;

ширина — 1922 мм;

высота — 1508 мм;

колесная база — 2926 мм;

масса — 1990 кг.

Как и семейный кроссовер Smart #5, седан построен на платформе PMA2+. У собрата позаимствовали и плагин-гибридную установку с 1,5-литровым бензиновым двигателем на 163 л. с. и 272-сильным электромотором. Средний расход топлива составит примерно 4,5 л/100 км.

Сзади установили выдвижное антикрыло Фото: CarNewsChina

На выбор предложат батареи емкостью 20 и 41,5 кВт∙ч. Запас хода в электрическом режиме составит примерно 120-250 км, а всего на бензине и электротяге новый Smart #6 EHD сможет преодолеть более 1500 км.

