Без окон, без дверей: в Киеве заметили редкий экстравагантный кабриолет Smart (фото)

В Киеве сфотографировали очень необычный Smart Crossblade. Кабриолет является самой оригинальной и наиболее редкой версией миниатюрной модели.

Кабриолет Smart Crossblade является раритетом не только в Украине, ведь всего с 2003 по 2006 год изготовили ровно 2000 этих авто. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Двухместный Smart Crossblade был попыткой превратить городское авто в оригинальный кабриолет для курортных зон. У него нет даже мягкой крыши или боковых окон.

Вместо дверей установлены поворотные балки, а лобовое стекло заменили на небольшой прозрачный козырек. Сзади появились обтекатели, заостренный спойлер и дуга, которая спасает при переворачивании. Кроме того, Smart Crossblade получил иной передний бампер.

В основе кабриолета лежит стандартный Smart fortwo первого поколения. Компактный 2,5-метровый автомобиль — самый маленький кабриолет в мире.

Кабриолет Smart Crossblade оснащен маленьким 600-кубовым бензиновым двигателем мощностью 71 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 17 с и развить 135 км/ч.

Конкретно это авто является 342-м в серии. Об этом свидетельствует табличка с номером в салоне Smart Crossblade.

