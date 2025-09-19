Підтримайте нас RU
Без вікон, без дверей: у Києві помітили рідкісний екстравагантний кабріолет Smart (фото)

Smart Crossblade
Smart Crossblade — оригінальний і дуже рідкісний кабріолет | Фото: Topcars UA

У Києві сфотографували дуже незвичний Smart Crossblade. Кабріолет є найоригінальнішою і найбільш рідкісною версією мініатюрної моделі.

Кабріолет Smart Crossblade є раритетом не лише в Україні, адже всього із 2003 по 2006 рік виготовили рівно 2000 цих авто. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

кабріолет Smart
Ззаду встановлено дугу
Фото: Topcars UA

Двомісний Smart Crossblade був спробою перетворити міське авто на оригінальний кабріолет для курортних зон. У нього немає навіть м’якого даху чи бокових вікон.

салон Smart
Фото: Topcars UA

Замість дверей встановлені поворотні балки, а лобове скло замінили на невеликий прозорий козирок. Ззаду з’явилися обтікачі, загострений спойлер та дуга, яка рятує при перевертанні. Крім того, Smart Crossblade отримав інакший передній бампер.

кабріолет Smart Crossblade
Smart Crossblade оснащений 71-сильним двигуном
Фото: Topcars UA

В основі кабріолета лежить стандартний Smart fortwo першого покоління. Компактний 2,5-метровий автомобіль – найменший кабріолет у світі.

Важливо
Кабріолет Smart Crossblade оснащений маленьким 600-кубовим бензиновим двигуном потужністю 71 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 17 с і розвинути 135 км/год.

номер авто
Конкретно це авто є 342-им із 2000 випущених
Фото: Topcars UA

Конкретно це авто є 342-им у серії. Про це свідчить табличка із номером у салоні Smart Crossblade.

