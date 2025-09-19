Без вікон, без дверей: у Києві помітили рідкісний екстравагантний кабріолет Smart (фото)
У Києві сфотографували дуже незвичний Smart Crossblade. Кабріолет є найоригінальнішою і найбільш рідкісною версією мініатюрної моделі.
Кабріолет Smart Crossblade є раритетом не лише в Україні, адже всього із 2003 по 2006 рік виготовили рівно 2000 цих авто. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.
Двомісний Smart Crossblade був спробою перетворити міське авто на оригінальний кабріолет для курортних зон. У нього немає навіть м’якого даху чи бокових вікон.
Замість дверей встановлені поворотні балки, а лобове скло замінили на невеликий прозорий козирок. Ззаду з’явилися обтікачі, загострений спойлер та дуга, яка рятує при перевертанні. Крім того, Smart Crossblade отримав інакший передній бампер.
В основі кабріолета лежить стандартний Smart fortwo першого покоління. Компактний 2,5-метровий автомобіль – найменший кабріолет у світі.
Кабріолет Smart Crossblade оснащений маленьким 600-кубовим бензиновим двигуном потужністю 71 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 17 с і розвинути 135 км/год.
Конкретно це авто є 342-им у серії. Про це свідчить табличка із номером у салоні Smart Crossblade.
До речі, нещодавно в Києві бачили новітній електричний купе-кросовер Smart.
Також Фокус розповідав про новий Chevrolet Corvette Z06 на 670 сил в Україні.