Первый гибрид Smart поступил в продажу: это большой кроссовер с расходом 4,4 л/100 км (фото)

Линейку Smart #5 пополнила гибридная модификация EHD. Семейный кроссовер расходует 4,4 л на 100 км и способен проехать более 250 км на электротяге.

Плагин-гибрид начали продавать в Китае, где его выпускают. Цена Smart #5 EHD составляет от 189 900 до 239 900 юаней ($26 700 — 33 800). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Гибрид может проехать до 252 км в электрическом режиме Фото: Smart

Новый Smart #5 в исполнении EHD оснащен 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 163 л. с. и 272-сильным электромотором. Средний расход топлива составляет 4,4 л/100 км.

На выбор предлагаются батареи емкостью 20 и 41,5 кВт∙ч: запас хода в электрическом режиме составляет 120 и 252 км, соответственно. В целом, на бензине и электротяге кроссовер Smart #5 EHD способен преодолеть 1483-1615 км, в зависимости от версии. Быстрая зарядка батареи на 80% занимает 20 минут.

Відео дня

Важно

Без окон, без дверей: в Киеве заметили редкий экстравагантный кабриолет Smart (фото)

Внешне и внутри гибрид Smart #5 почти ничем не отличается от электрического собрата — только дизайн бамперов несколько иной. 4,7-метровый семейный кроссовер — самый большой Smart за всю историю марки. Авто имеет просторный салон и большой (625-1525 л) багажник.

Кроссовер богато оснащен Фото: Smart

Комплектация Smart #5 EHD включает 19-дюймовые диски, панорамную крышу, двухзонный климат-контроль, парктроник, камеры кругового обзора, подогрев передних сидений, электроприводы кресел и дверей багажника.

Кстати, на рынок выходит и новый гибрид Duster с полным приводом, автоматом и заводским ГБО. Он расходует 5,5 л на 100 км.

Также Фокус писал об электрифицированном семейном кроссовере от BYD с запасом хода 1300 км.