Перший гібрид Smart надійшов у продаж: це великий кросовер з витратою 4,4 л/100 км (фото)

Лінійку Smart #5 поповнила гібридна модифікація EHD. Сімейний кросовер витрачає 4,4 л на 100 км і здатен проїхати понад 250 км на електротязі.

Плагін-гібрид почали продавати в Китаї, де його випускають. Ціна Smart #5 EHD становить від 189 900 до 239 900 юанів ($26 700 – 33 800). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Гібрид може проїхати до 252 км в електричному режимі Фото: Smart

Новий Smart #5 у виконанні EHD оснащений 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном потужністю 163 к. с. та 272-сильним електромотором. Середня витрата пального становить 4,4 л/100 км.

На вибір пропонують батареї ємністю 20 та 41,5 кВт∙год: запас ходу в електричному режимі становить 120 та 252 км, відповідно. Загалом, на бензині та електротязі кросовер Smart #5 EHD здатен подолати 1483-1615 км, залежно від версії. Швидка зарядка батареї на 80% займає 20 хвилин.

Зовні та всередині гібрид Smart #5 майже нічим не відрізняється від електричного побратима – лише дизайн бамперів дещо інакший. 4,7-метровий сімейний кросовер – найбільший Smart за всю історію марки. Авто має просторий салон та великий (625-1525 л) багажник.

Кросовер багато оснащений Фото: Smart

Комплектація Smart #5 EHD включає 19-дюймові диски, панорамний дах двозонний клімат-контроль, парктронік, камери кругового огляду, підігрів передніх сидінь, електроприводи крісел та дверей багажника.

