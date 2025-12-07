Найбільший і найнезвичніший Smart кине виклик Camry: перші подробиці та фото
Smart невдовзі випустить свій перший седан. Сімейна модель #6 EHD отримає потужну гібридну установку з витратою 4,5 л на 100 км.
Новий Smart #6 EHD дебютує у 2026 році, проте перші його фото уже потрапили в мережу. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Седан Smart #6 EHD — обтічна модель D-класу розміром із Toyota Camry. У нього плавні форми кузова, вигнутий дах, продовгуваті фари. Автомобіль отримав висувні заднє антикрило та дверні ручки. На вибір запропонують колісні диски діаметром 19 або 20 дюймів.
Габарити Smart #6 EHD:
- довжина – 4906 мм;
- ширина – 1922 мм;
- висота – 1508 мм;
- колісна база – 2926 мм;
- маса – 1990 кг.
Як і сімейний кросовер Smart #5, седан збудований на платформі PMA2+. У побратима запозичили і плагін-гібридну установку з 1,5-літровим бензиновим двигуном на 163 к. с. та 272-сильним електромотором. Середня витрата пального складе приблизно 4,5 л/100 км.
На вибір запропонують батареї ємністю 20 і 41,5 кВт∙год. Запас ходу в електричному режимі складе приблизно 120-250 км, а всього на бензині та електротязі новий Smart #6 EHD зможе подолати понад 1500 км.
Між іншим, нещодавно дебютував новий седан Ford Mondeo 2026, який доступний у бензинових та гібридних версіях.
