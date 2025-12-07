Найбільший і найнезвичніший Smart кине виклик Camry: перші подробиці та фото

Smart невдовзі випустить свій перший седан. Сімейна модель #6 EHD отримає потужну гібридну установку з витратою 4,5 л на 100 км.

Новий Smart #6 EHD дебютує у 2026 році, проте перші його фото уже потрапили в мережу. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Седан Smart #6 EHD — обтічна модель D-класу розміром із Toyota Camry. У нього плавні форми кузова, вигнутий дах, продовгуваті фари. Автомобіль отримав висувні заднє антикрило та дверні ручки. На вибір запропонують колісні диски діаметром 19 або 20 дюймів.

Седан оснастять гібридною установкою Фото: CarNewsChina

Габарити Smart #6 EHD:

довжина – 4906 мм;

ширина – 1922 мм;

висота – 1508 мм;

колісна база – 2926 мм;

маса – 1990 кг.

Як і сімейний кросовер Smart #5, седан збудований на платформі PMA2+. У побратима запозичили і плагін-гібридну установку з 1,5-літровим бензиновим двигуном на 163 к. с. та 272-сильним електромотором. Середня витрата пального складе приблизно 4,5 л/100 км.

Ззаду встановили висувне антикрило Фото: CarNewsChina

На вибір запропонують батареї ємністю 20 і 41,5 кВт∙год. Запас ходу в електричному режимі складе приблизно 120-250 км, а всього на бензині та електротязі новий Smart #6 EHD зможе подолати понад 1500 км.

