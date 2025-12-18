Світ перевернувся: новітній седан Mercedes-Benz отримав китайський двигун (фото)

Лінійку Mercedes-Benz CLA розширено — до електрокара приєднався гібрид. 208-сильний седан здатен розігнатися до сотні за 7,1 с.

Новий Mercedes CLA третього покоління все ж отримав двигун внутрішнього згоряння, проте створили його не в Німеччині, а в Китаї. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Бензиновий двигун розробили в Geely Фото: Mercedes-Benz

1,5-літровий бензиновий турбомотор для Mercedes CLA 220 розробили спільно з Geely. Два концерни активно співпрацюють в останні роки і, приміром, є співвласниками Smart. Силовий агрегат збиратимуть у Китаї та постачатимуть на підприємство Mercedes-Benz.

Алюмінієвий 190-сильний двигун працює за циклом Міллера та має нетипово високий ступінь стиснення – 12:1. Його доповнили "м’якою" гібридною установкою на 48 вольт потужністю 27 сил.

Сумарна віддача становить 208 к. с. та 380 Н∙м, що дозволяє Mercedes CLA 220 масою 1630 кг розганятися до 100 км/год за 7,1 с і розвивати 210 км/год. Компактна літій-іонна батарея ємністю 1,3 кВт∙год дає змогу проїжджати невеликі відстані на електротязі.

Зовні та всередині гібрид майже не відрізняється від електрокара Фото: Mercedes-Benz

Зовні та всередині новий Mercedes CLA 220 майже нічим не відрізняється від електричного побратима. Аналогічну версію отримає і універсал Mercedes CLA Shooting Brake.

До речі, Mercedes та Geely спільно розробляють перший седан Smart.

Також Фокус розповідав про ексклюзивну розкішну вантажівку Mercedes.