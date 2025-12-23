Новий Volkswagen Passat отримав електрифіковану версію із запасом ходу 1300 км (фото)
Лінійку Volkswagen Passat 2026 поповнила плагін-гібридна модифікація ePro. Седан здатен подолати до 150 км на електротязі.
Новий Volkswagen Passat ePro презентували в Китаї, адже саме там на спільному підприємстві SAIC-VW випускатимуть авто. Його продажі стартують на початку 2026 року, повідомляє сайт CarNewsChina.
Як відомо, новий Volkswagen Passat B9 в Європі доступний лише в кузові універсал, проте в Китаї залишився і седан. Він крупніший за п’ятидверного побратима.
Розміри Volkswagen Passat 2026:
- довжина – 5017 мм;
- ширина – 1850 мм;
- висота – 1489 мм;
- колісна база – 2871 мм.
Плагін-гібрид Volkswagen Passat ePro оснащений 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 130 к. с. та 194-сильним електромотором. Батарея ємністю 22 кВт∙год дозволяє проїхати 150 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1300 км.
Новий Volkswagen Passat ePro відрізняється від бензинової моделі дизайном передньої частини – замінені фари, а решітка радіатора відсутня. У салоні китайської моделі встановлено три екрани на передній панелі.
