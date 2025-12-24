Запас ходу — 730 км: нові подробиці великого електрокросовера Volkswagen ID.UNYX 08 (фото)

З’явилася інформація про новий Volkswagen ID.UNYX 08. Сімейний електрокросовер запропонують у версіях потужністю до 500 сил, а його запас ходу сягне 730 км.

Електромобіль Volkswagen ID.UNYX 08 проходить фінальні тести і вийде на ринок у 2026 році. Великий сімейний кросовер стане флагманом у лінійці ID.UNYX, яку випускають у Китаї. Подробиці новинки розкрили на сайті CarNewsChina.

Сімейний електрокросовер Volkswagen ID.UNYX 08 раніше вже розсекретили на офіційних фото. Це перша модель у новому фірмовому стилі, рисами якого є дворівневі фари та вузькі ліхтарі.

Volkswagen ID.UNYX 08 проходить фінальні тести Фото: Volkswagen

Габарити Volkswagen ID.UNYX 08:

довжина – 5000 мм;

ширина – 1954 мм;

висота – 1672 мм;

колісна база – 3030 мм.

Салон Volkswagen ID.UNYX 08 показали на фото лише частково, проте відомо, що кросовер буде п’ятимісним та отримає величезний дисплей на передній панелі.

Відео дня

Салон Volkswagen ID.UNYX 08 показали частково Фото: Volkswagen

Мультимедійну систему доповнять штучним інтелектом. Також комплектація включатиме панорамний дах, 21-дюймові диски паркувальний автопілот та систему напівавтономного руху.

На вибір запропонують 313-сильну задньопривідну та 503-сильну повнопривідну установки. Максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год.

Запас ходу Volkswagen ID.UNYX 08 сягає 730 км Фото: Volkswagen

Електромобіль Volkswagen ID.UNYX 08 буде доступний із батареями ємністю 82,3 та 95 кВт∙год: запас ходу складе від 630 до 730 км. 800-вольтне електрообладнання дозволить швидку зарядку.

