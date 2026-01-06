Китайский производитель пылесосов презентовал 1900-сильного конкурента Porsche Taycan (видео)

Производитель электроники Dreame Terchnology из Китая будет выпускать автомобили. Первенцем станет сверхмощный 1900-сильный электрокар Nebula.

Новый Dreame Nebula показали на шоу CES 2026 в Лас-Вегасе. Его производство стартует с 2027 года на новом предприятии в Германии. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Ранее компания Dreame Technology, которая стала известной благодаря своим роботам-пылесосам, представила прототипы авто, которые оказались клонами Bugatti Chiron, Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga. Впрочем, Nebula отличается самобытным дизайном и не копирует ни одну другую модель.

Электромобиль Dreame Nebula — аналог Porsche Taycan. Спортивный седан отличается обтекаемым клиновидным дизайном с выраженным "носом" и тоненькими диодными фарами. Кроме того, китайский электромобиль получил обвес, антикрыло и активные аэродинамические элементы.

Китайский электрокар оснастили 1900-сильной установкой Фото: CarNewsChina

Известно, что кузов Dreame Nebula изготовили из карбона. Автомобиль оснастили четырьмя электромоторами, которые суммарно развивают 1900 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 1,8 с. Остальные характеристики пока держатся в секрете.

