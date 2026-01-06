Китайський виробник пилососів презентував 1900-сильного конкурента Porsche Taycan (відео)

Виробник електроніки Dreame Terchnology з Китаю випускатиме автомобілі. Первістком стане надпотужний 1900-сильний електрокар Nebula.

Новий Dreame Nebula показали на шоу CES 2026 у Лас-Вегасі. Його виробництво стартує з 2027 року на новому підприємстві у Німеччині. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Раніше компанія Dreame Technology, яка стала відомою завдяки своїм роботам-пилососам, представила прототипи авто, які виявилися клонами Bugatti Chiron, Rolls-Royce Cullinan та Bentley Bentayga. Утім, Nebula вирізняється самобутнім дизайном та не копіює жодну іншу модель.

Електромобіль Dreame Nebula — аналог Porsche Taycan. Спортивний седан вирізняється обтічним клиноподібним дизайном із вираженим "носом" та тоненькими діодними фарами. Крім того, китайський електромобіль отримав обвіс, антикрило та активні аеродинамічні елементи.

Китайський електрокар оснастили 1900-сильною установкою Фото: CarNewsChina

Відомо, що кузов Dreame Nebula виготовили з карбону. Автомобіль оснастили чотирма електромоторами, які сумарно розвивають 1900 к. с. Розгін до 100 км/год займає 1,8 с. Решту характеристик поки тримають у секреті.

