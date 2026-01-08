В Европе появится электрокроссовер Hyundai с ГБО и запасом хода более 800 км (фото)

Новый Hyundai Nexo второго поколения выйдет на европейский рынок. Электрокроссовер богато оснащен и имеет большой запас хода.

Электромобиль Hyundai Nexo 2026 начинают продавать в Нидерландах по цене от 72 495 евро, однако правительство этой страны предлагает субсидию в размере 23 500 евро. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Запас хода электрокроссовера составляет 826 км Фото: Hyundai

Кроссовер Hyundai Nexo — нетипичный электрокар. У него маленькая (2,64 кВт∙ч) батарея, а взамен установлены водородные топливные элементы, которые вырабатывают электроэнергию. Запаса водорода в баллонах хватает, чтобы проехать 826 км, а заправка занимает 5-10 минут. Также есть двунаправленная зарядка — можно использовать электрокар как повербанк.

Модель богато оснащена Фото: Hyundai

Новый Hyundai Nexo 2026 оснащен 258-сильным мотором. Разгон до 100 км/ч занимает 7,8 с, а максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

Электрокроссовер Hyundai Nexo второго поколения подрос до 4,75 м в длину и стал просторнее, а объем его багажника составляет 510-1630 л.

Объем багажника составляет 510-1630 л Фото: Hyundai

Электромобиль Hyundai Nexo на европейском рынке будет доступен в одной богато оснащенной версии. Кроссовер получил два 12,3-дюймовых экрана на передней панели, проекцию на лобовое стекло, функцию доступа со смартфона, камеры кругового обзора (с режимом для "слепых" зон), парковочный автопилот, систему полуавтономного движения.

Между прочим, на украинский рынок недавно вышел самый дешевый электрокроссовер Hyundai.

Также Фокус рассказывал о первом электрокроссовере Sony.