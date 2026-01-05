Молодший брат Sportage: на ринок виходить оригінальний кросовер Kia за $12 000 (фото)

Новий Kia Seltos другого покоління надходить у продаж. Доступний компактний кросовер став виразнішим зовні та сучаснішим усередині.

Кросовер почали продавати в Індії, адже це одна з країн, де випускають модель. Ціна Kia Seltos 2026 на місцевому ринку становить від 1,1 до 2 мільйонів рупій ($12 000 — 22 000). У Європі та Північній Америці авто з'явиться пізніше і буде дорожчим. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті виробника.

Кросовер Kia Seltos кардинально змінився зовні — його рубаний дизайн витриманий у дусі електричних Kia EV5 та EV9. Утім, він відрізняється від побратимів широкою радіаторною решіткою. Авто підросло в розмірах порівняно з попередником.

Кросовер став більшим і просторішим Фото: Kia

Габарити Kia Seltos 2026:

довжина — 4430 мм;

ширина — 1830 мм;

висота — 1600 мм;

колісна база — 2690 мм.

Салон Kia Seltos 2026 також витриманий в дусі електричних моделей марки. Кросовер отримав одразу три екрани на передній панелі — два 12,3-дюймових і один 5-дюймовий. Доступна і проєкція на лобове скло. Автомобіль став просторішим, а об'єм його багажника виріс до 536 л.

На передній панелі встановили три екрани Фото: Kia

Топова версія моделі доволі багато оснащена — є двозонний клімат-контроль, панорамний дах, електропривід крісла водія, вентиляція сидінь, акустика Bose з 8 динаміками, набір систем безпеки.

Новий Kia Seltos в Індії дебютував у трьох 1,5-літрових версіях — бензинових потужністю 115 і 160 к. с. та 116-сильній дизельній. В інших країнах запропонують 1,6-літрові бензинові турбомотори на 180 і 193 к. с. та 2,0-літрову 150-сильну атмосферну четвірку. Пізніше очікується гібрид. Різні версії моделі випускають із механічною, автоматичною або роботизованою КПП, а за доплату доступний повний привід.

