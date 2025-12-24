Зміниться до невпізнання: новий BMW X5 2027 показали до презентації (фото)

Опубліковано зображення BMW X5 п’ятого покоління. Преміальний кросовер зазнає суттєвих змін і отримає електричну та водневу версії.

Новий BMW X5 із заводським індексом G65 дебютує в серпні 2026 року, а на ринок вийде на початку 2027-го. Подробиці автомобіля розкрили на сайті L’Argus.

Кросовер отримає електричну та водневу версії Фото: largus.fr

Кросовер BMW X5 2027 бачили замаскованим під час тестів і саме на основі шпигунських фото створили зображення моделі. Авто не схоже на попередників, зате в анфас дуже нагадує новітній електромобіль BMW iX3 завдяки тонким фарам та меншій решітці радіатора. Лінії кузова стали більш плавними.

Попри схожість із BMW iX3, кросовер не запозичить його платформу Neue Klasse, а збереже нинішню архітектуру CLAR. Утім, це не завадить розширити палітру версій моделі.

Новий BMW X5 запропонують у бензинових, дизельних, плагін-гібридних версіях, а також він вперше отримає електричну модифікацію.

BMW X5 показали під час тестів Фото: BMW

Мало того, у 2028 році випустять серійний варіант BMW X5 G65 із водневими паливними елементами. Розробити його силову установку допоможуть спеціалісти Toyota, які вже мають досвід створення серійної водневої моделі Mirai.

