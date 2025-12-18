Розвиває понад 300 км/год: у Києві засвітився раритетний заряджений седан BMW (фото)

У центрі Києва сфотографували седан BMW 3 Series 2016 року в рідкісному зарядженому виконанні від Alpina. 410-сильне авто стартує до сотні за 4,2 с.

Цей BMW Alpina B3 – доволі рідкісне авто на українських дорогах, адже модель випускали відносно невеликими партіями. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Седан здатен розвинути 306 км/год Фото: Topcars UA

Усього зібрали приблизно 1000-1200 таких авто. Alpina B3 – альтернатива BMW M3 F30. В основі моделі лежить седан BMW 340i.

Після доопрацювання спеціалістами Alpina потужність 3,0-літрової бензинової турбошістки збільшили з 326 до 410 к. с., а крутний момент зріс із 450 до 600 Н∙м.

BMW 3 Series Alpina здатен розігнатися до 100 км/год за 4,2 с, а його максимальна швидкість становить 306 км/год. Крім того, встановили гучніший спортивний вихлоп та переналаштували ходову седана.

У салоні встановили спортивні крісла Фото: Topcars UA

Відрізнити Alpina B3 від стандартного BMW 3 Series F30 можна за агресивнішими бамперами, обвісом та спойлером. Крім того, встановлені фірмові колісні диски Alpina, а боковини прикрасили традиційною графікою. У салоні привертають увагу спортивні сидіння.

