Развивает более 300 км/ч: в Киеве засветился раритетный заряженный седан BMW (фото)
В центре Киева сфотографировали седан BMW 3 Series 2016 года в редком заряженном исполнении от Alpina. 410-сильное авто стартует до сотни за 4,2 с.
Этот BMW Alpina B3 — довольно редкое авто на украинских дорогах, ведь модель выпускалась относительно небольшими партиями. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.
Всего собрали примерно 1000-1200 таких авто. Alpina B3 — альтернатива BMW M3 F30. В основе модели лежит седан BMW 340i.
После доработки специалистами Alpina мощность 3,0-литровой бензиновой турбошестерни увеличили с 326 до 410 л.с., а крутящий момент вырос с 450 до 600 Н∙м.Важно
BMW 3 Series Alpina способен разогнаться до 100 км/ч за 4,2 с, а его максимальная скорость составляет 306 км/ч. Кроме того, установили более громкий спортивный выхлоп и перенастроили ходовую седана.
Отличить Alpina B3 от стандартного BMW 3 Series F30 можно по более агрессивным бамперам, обвесу и спойлеру. Кроме того, установлены фирменные колесные диски Alpina, а боковины украсили традиционной графикой. В салоне привлекают внимание спортивные сиденья.
Между прочим, недавно в Киеве заметили еще более редкий BMW 7 Series Alpina 90-х с V12 под капотом.
Также Фокус сообщал, что в Украину привезли доступный семейный электрокар Audi с запасом хода 770 км.