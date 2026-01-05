Младший брат Sportage: на рынок выходит оригинальный кроссовер Kia за $12 000 (фото)

Новый Kia Seltos второго поколения поступает в продажу. Доступный компактный кроссовер стал выразительнее снаружи и современнее внутри.

Кроссовер начали продавать в Индии, ведь это одна из стран, где выпускают модель. Цена Kia Seltos 2026 на местном рынке составляет от 1,1 до 2 миллионов рупий ($12 000 — 22 000). В Европе и Северной Америке авто появится позже и будет дороже. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте производителя.

Кроссовер Kia Seltos кардинально изменился внешне — его рубленый дизайн выдержан в духе электрических Kia EV5 и EV9. Впрочем, он отличается от собратьев широкой радиаторной решеткой. Авто подросло в размерах по сравнению с предшественником.

Кроссовер стал больше и просторнее Фото: Kia

Габариты Kia Seltos 2026:

длина — 4430 мм;

ширина — 1830 мм;

высота — 1600 мм;

колесная база — 2690 мм.

Салон Kia Seltos 2026 также выдержан в духе электрических моделей марки. Кроссовер получил сразу три экрана на передней панели — два 12,3-дюймовых и один 5-дюймовый. Доступна и проекция на лобовое стекло. Автомобиль стал просторнее, а объем его багажника вырос до 536 л.

На передней панели установили три экрана Фото: Kia

Топовая версия модели довольно богато оснащена — есть двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, электропривод кресла водителя, вентиляция сидений, акустика Bose с 8 динамиками, набор систем безопасности.

Новый Kia Seltos в Индии дебютировал в трех 1,5-литровых версиях — бензиновых мощностью 115 и 160 л. с. и 116-сильной дизельной. В других странах предложат 1,6-литровые бензиновые турбомоторы на 180 и 193 л. с. и 2,0-литровую 150-сильную атмосферную четверку. Позже ожидается гибрид. Разные версии модели выпускают с механической, автоматической или роботизированной КПП, а за доплату доступен полный привод.

