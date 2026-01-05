Младший брат Sportage: на рынок выходит оригинальный кроссовер Kia за $12 000 (фото)
Новый Kia Seltos второго поколения поступает в продажу. Доступный компактный кроссовер стал выразительнее снаружи и современнее внутри.
Кроссовер начали продавать в Индии, ведь это одна из стран, где выпускают модель. Цена Kia Seltos 2026 на местном рынке составляет от 1,1 до 2 миллионов рупий ($12 000 — 22 000). В Европе и Северной Америке авто появится позже и будет дороже. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте производителя.
Кроссовер Kia Seltos кардинально изменился внешне — его рубленый дизайн выдержан в духе электрических Kia EV5 и EV9. Впрочем, он отличается от собратьев широкой радиаторной решеткой. Авто подросло в размерах по сравнению с предшественником.
Габариты Kia Seltos 2026:
- длина — 4430 мм;
- ширина — 1830 мм;
- высота — 1600 мм;
- колесная база — 2690 мм.
Салон Kia Seltos 2026 также выдержан в духе электрических моделей марки. Кроссовер получил сразу три экрана на передней панели — два 12,3-дюймовых и один 5-дюймовый. Доступна и проекция на лобовое стекло. Автомобиль стал просторнее, а объем его багажника вырос до 536 л.
Топовая версия модели довольно богато оснащена — есть двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, электропривод кресла водителя, вентиляция сидений, акустика Bose с 8 динамиками, набор систем безопасности.
Новый Kia Seltos в Индии дебютировал в трех 1,5-литровых версиях — бензиновых мощностью 115 и 160 л. с. и 116-сильной дизельной. В других странах предложат 1,6-литровые бензиновые турбомоторы на 180 и 193 л. с. и 2,0-литровую 150-сильную атмосферную четверку. Позже ожидается гибрид. Разные версии модели выпускают с механической, автоматической или роботизированной КПП, а за доплату доступен полный привод.
Кстати, недавно дебютировал флагманский кроссовер Kia нового поколения.
Также Фокус рассказывал о новом BMW X5 2027, который претерпит серьезные изменения.