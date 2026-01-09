Peugeot оновила свою найбільш стильну модель: подробиці та фото

Презентовано новий Peugeot 408 2026. Крос-фастбек став ще виразнішим зовні та потужнішим.

Новий Peugeot 408 дебютував на автошоу в Брюсселі і надійде в продаж навесні. Уже відомо, що цього року він з'явиться і в Україні. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

Ззаду додали підсвічування напису Peugeot Фото: Peugeot

Peugeot 408 оновили в дусі спорідненого хетчбека 308. Його передня частина стала ще більш стильною завдяки новим фарам, бамперу і решітці радіатора. Крім того, ззаду змінили ліхтарі та додали підсвічування напису Peugeot. Також запропонували нові колісні диски та розширили палітру кольорів.

Важливо

Тест-драйв Peugeot 5008: найдоступніший сімейний кросовер в Україні

Салон Peugeot 408 не зазнав суттєвих змін, лише покращили матеріали оздоблення. Крос-фастбек зберігає компонування i-Cockpit з компактним кермом і високо розташованим цифровим щитком приладів. На центральній панелі встановлено програмовані сенсорні кнопки i-Toggles.

Відео дня

Новий Peugeot 408 2026 отримав потужнішу плагін-гібридну установку на 240 сил з 1,6-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором. Запас ходу на електротязі зріс до 85 км завдяки більшій батареї ємністю 14,6 кВт∙год.

У салоні покращили оздоблення Фото: Peugeot

Крім того, зі старту будуть доступні 1,2-літровий "м'який" гібрид на 145 к. с. і 213-сильний електромобіль Peugeot e-408 із запасом ходу 456 км.

Між іншим, Stellantis готує недорогий електричний мінівен із запасом ходу понад 700 км.

Також Фокус писав про нового французького конкурента BMW X3 та Audi Q5.