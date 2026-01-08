Stellantis готовит стильный семейный электрокар с запасом хода более 700 км (фото)

В линейке Leapmotor вскоре появится первый минивэн. Семейная модель D99 будет доступна в электрифицированных версиях с большим запасом хода.

Минивэн Leapmotor D99 выйдет на рынок через несколько месяцев, однако первые его фото уже опубликовали. Об этом сообщает сайт The Drive.

Новый Leapmotor D99 — большой минивэн длиной более 5 метров с тремя рядами сидений. Авто отличается обтекаемым дизайном с плавными обводами кузова, большим углом наклона лобового стекла, выдвижными дверными ручками и тоненькими диодными фарами и фонарями.

Запас хода электрической версии составляет 720 км Фото: Stellantis

Салон Leapmotor D99 пока не показали, однако по аналогии с другими моделями бренда он должен получить несколько экранов и широкие комфортабельные сиденья.

Зато частично раскрыли характеристики Leapmotor D99. Электрический минивэн получит 1000-вольтную силовую установку с батареей емкостью 115 кВт∙ч и запасом хода 720 км.

Также предложат 800-вольтовый вариант с меньшей батареей на 80 кВт∙ч и 1,5-литровым бензиновым генератором. Он сможет преодолеть 500 км на электротяге, а общий запас хода превысит 1000 км.

В линейке будет вариант с бензиновым генератором Фото: Stellantis

Новый Leapmotor D99 должен появиться на европейском рынке, ведь совладелец китайского бренда, концерн Stellantis, продвигает его модели в ЕС. К тому же, уже известно, что электрокары Leapmotor планируют продавать и в Украине.

