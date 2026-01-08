Stellantis готує стильний сімейний електрокар із запасом ходу понад 700 км (фото)

У лінійці Leapmotor невдовзі з’явиться перший мінівен. Сімейна модель D99 буде доступна в електрифікованих версіях із великим запасом ходу.

Мінівен Leapmotor D99 вийде на ринок за кілька місяців, проте перші його фото вже опублікували. Про це повідомляє сайт The Drive.

Новий Leapmotor D99 — великий мінівен завдовжки понад 5 метрів із трьома рядами сидінь. Авто вирізняється обтічним дизайном із плавними обводами кузова, великим кутом нахилу лобового скла, висувними дверними ручками та тоненькими діодними фарами і ліхтарями.

Запас ходу електричної версії становить 720 км Фото: Stellantis

Салон Leapmotor D99 поки що не показали, проте за аналогією з іншими моделями бренду він повинен отримати кілька екранів та широкі комфортабельні сидіння.

Зате частково розкрили характеристики Leapmotor D99. Електричний мінівен отримає 1000-вольтну силову установку з батареєю ємністю 115 кВт∙год і запасом ходу 720 км.

Також запропонують 800-вольтний варіант із меншою батареєю на 80 кВт∙год і 1,5-літровим бензиновим генератором. Він зможе подолати 500 км на електротязі, а загальний запас ходу перевищить 1000 км.

У лінійці буде варіант із бензиновим генератором Фото: Stellantis

Новий Leapmotor D99 повинен з’явитися на європейському ринку, адже співвласник китайського бренду, концерн Stellantis, просуває його моделі в ЄС. До того ж, уже відомо, що електрокари Leapmotor планують продавати і в Україні.

