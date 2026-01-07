Від творців лондонського таксі: на ринок виходить позолочений мінівен-рекордсмен (фото)
Новий Geely Galaxy V900 надходить у продаж. Електрифікований мінівен уже встиг потрапити до Книги рекордів Гіннеса.
Ціна Geely Galaxy V900 у Китаї становить від 319 800 до 389 800 юанів ($45 700 – 55 700). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Мінівен Geely Galaxy V900 — плагін-гібридна версія електричного LEVC L380. Модель розробили спеціалісти, які займаються випуском знаменитих лондонських таксі, адже концерн Geely свого часу викупив цього виробника.
Новий Geely Galaxy V900 офіційно визнали найбільш містким легковим авто у світі. У його салоні помістилися 42 танцівниці з китайського ансамблю, що було зафіксовано представниками Книги рекордів Гіннеса.
Стандартно ж 5,3-метровий мінівен розрахований на 6, 7 або 8 осіб. Об’єм багажника із двома рядами сидінь становить 1000 л.
Комплектація Geely Galaxy V900 доволі багата: у шкіряному салоні встановлено п’ять дисплеїв, а крісла першого та другого ряду мають електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж.
Також є 11 подушок безпеки, панорамний дах, проєкція на лобове скло, холодильник, акустика з 27 динаміками, паркувальний автопілот і система напівавтономного руху. Топова версія отримала декор, покритий 24-каратним золотом.
Новий Geely Galaxy V900 оснащений 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном і парою електромоторів, які сумарно розвивають 456 к. с. та 523 Н∙м. На вибір пропонують батареї ємністю 43,3 та 50 кВт∙год: запас ходу в електричному режимі становить 220 і 260 км, відповідно. Загалом, на бензині та електротязі мінівен здатен проїхати 1180-1220 км.
Раніше Фокус повідомляв, що в Geely створили двигун для новітнього Mercedes-Benz.
Також ми писали про флагманський електромобіль BYD із запасом ходу 1000 км.