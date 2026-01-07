Від творців лондонського таксі: на ринок виходить позолочений мінівен-рекордсмен (фото)

Новий Geely Galaxy V900 надходить у продаж. Електрифікований мінівен уже встиг потрапити до Книги рекордів Гіннеса.

Ціна Geely Galaxy V900 у Китаї становить від 319 800 до 389 800 юанів ($45 700 – 55 700). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Авто встигло потрапити до Книги рекордів Гіннеса Фото: Geely

Мінівен Geely Galaxy V900 — плагін-гібридна версія електричного LEVC L380. Модель розробили спеціалісти, які займаються випуском знаменитих лондонських таксі, адже концерн Geely свого часу викупив цього виробника.

Фото: CarNewsChina

Новий Geely Galaxy V900 офіційно визнали найбільш містким легковим авто у світі. У його салоні помістилися 42 танцівниці з китайського ансамблю, що було зафіксовано представниками Книги рекордів Гіннеса.

Сидіння першого та другого ряду мають електропривід, вентиляцію і масаж Фото: CarNewsChina

Стандартно ж 5,3-метровий мінівен розрахований на 6, 7 або 8 осіб. Об’єм багажника із двома рядами сидінь становить 1000 л.

Комплектація Geely Galaxy V900 доволі багата: у шкіряному салоні встановлено п’ять дисплеїв, а крісла першого та другого ряду мають електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж.

Об'єм багажника становить 1000 л Фото: CarNewsChina

Також є 11 подушок безпеки, панорамний дах, проєкція на лобове скло, холодильник, акустика з 27 динаміками, паркувальний автопілот і система напівавтономного руху. Топова версія отримала декор, покритий 24-каратним золотом.

Топова версія отримала позолочений декор Фото: Geely

Новий Geely Galaxy V900 оснащений 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном і парою електромоторів, які сумарно розвивають 456 к. с. та 523 Н∙м. На вибір пропонують батареї ємністю 43,3 та 50 кВт∙год: запас ходу в електричному режимі становить 220 і 260 км, відповідно. Загалом, на бензині та електротязі мінівен здатен проїхати 1180-1220 км.

