Нового французького конкурента Audi Q5 і BMW X3 показали на перших фото

Опубліковано фото DS 7 другого покоління. Преміальний кросовер підросте в розмірах та отримає електричні версії з запасом ходу до 700 км.

Новий DS 7 дебютує навесні нинішнього року, а його продажі стартують у другому півріччі. Про це повідомляє сайт L’Argus.

Варто відзначити, що кросовер перейменують у DS №7 — за аналогією з DS №4 та №8. Риси дизайну також запозичать в побратимів, тобто авто отримає діодне підсвічування передньої частини, а у зовнішності стане більше граней.

Кросовер підросте до 4,7 м завдовжки Фото: largus.fr

До того ж, новий DS №7 підросте до приблизно 4,7 м завдовжки, що дозволить йому конкурувати зі схожими за розмірами Audi Q5 та BMW X3. В основі DS №7 лежатиме сучасна платформа STLA Medium, тобто від буде родичем Citroen C5 Aircross, Opel Grandland, Peugeot 3008 і 5008.

Відео дня

Важливо

Тест-драйв Peugeot 5008: найдоступніший сімейний кросовер в Україні

Нова архітектура дозволить створення електричних версій. Очікується, що силові установки потужністю 230-350 к. с. запозичать в DS №8. Батарея ємністю 97 кВт∙год забезпечить запас ходу до 700 км.

У лінійці моделі з'явиться електрична версія Фото: largus.fr

Крім того, за аналогією з побратимами кросовер DS №7 отримає 145-сильну версію з "м’якою" гібридною установкою та плагін-гібридний варіант на 195 сил.

Між іншим, нещодавно в Україні дебютував новий DS №4 у гібридному виконанні.

Також Фокус розповідав про новий BMW X5 2027.