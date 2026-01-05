Нового французского конкурента Audi Q5 и BMW X3 показали на первых фото

Опубликовано фото DS 7 второго поколения. Премиальный кроссовер подрастет в размерах и получит электрические версии с запасом хода до 700 км.

Новый DS 7 дебютирует весной нынешнего года, а его продажи стартуют во втором полугодии. Об этом сообщает сайт L'Argus.

Стоит отметить, что кроссовер переименуют в DS №7 — по аналогии с DS №4 и №8. Черты дизайна также позаимствуют у собратьев, то есть авто получит диодную подсветку передней части, а во внешности станет больше граней.

Кроссовер подрастет до 4,7 м в длину Фото: largus.fr

К тому же, новый DS №7 подрастет до примерно 4,7 м в длину, что позволит ему конкурировать с похожими по размерам Audi Q5 и BMW X3. В основе DS №7 будет лежать современная платформа STLA Medium, то есть от будет родственником Citroen C5 Aircross, Opel Grandland, Peugeot 3008 и 5008.

Новая архитектура позволит создание электрических версий. Ожидается, что силовые установки мощностью 230-350 л.с. позаимствуют у DS №8. Батарея емкостью 97 кВт∙ч обеспечит запас хода до 700 км.

В линейке модели появится электрическая версия Фото: largus.fr

Кроме того, по аналогии с собратьями кроссовер DS №7 получит 145-сильную версию с "мягкой" гибридной установкой и плагин-гибридный вариант на 195 сил.

Между прочим, недавно в Украине дебютировал новый DS №4 в гибридном исполнении.

Также Фокус рассказывал о новом BMW X5 2027.