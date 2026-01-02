Повернення легенди: Ram презентував найпотужніший пікап у світі (фото, відео)

Заряджений Ram 1500 SRT TRX повертається на ринок. Оновлений 777-сильний пікап стартує до сотні за 3,5 с.

Новий Ram 1500 SRT TRX став першою автомобільною прем’єрою у 2026 році, а у продаж надійде з другого півріччя за ціною від 102 290 доларів. Подробиці пікапа розкрили на сайті концерну Stellantis.

Спортивний пікап Ram 1500 SRT TRX отримав доопрацьований 6,2-літровий V8 із компресором, який тепер розвиває 777 к. с. та 920 Н∙м. Це найпотужніший бензиновий пікап у світі. Розгін до 100 км/год займає 3,5 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 190 км/год.

Пікап оснащений 777-сильним компресорним V8 Фото: Stellantis

Як і раніше, Ram 1500 TRX підготовлений до серйозного бездоріжжя. Повний привід доповнений знижувальною передачею, блокуваннями диференціалів та набором режимів. Кліренс становить 300 мм, кут в’їзду 31°, а з’їзду – 25,2°.

Ram 1500 SRT TRX стартує до сотні за 3,5 с Фото: Stellantis

Підвіска пікапа посилена і оснащена новими адаптивними амортизаторами Bilstein Black Hawk e2. Стандартними є і 35-дюймові позашляхові шини.

Новий Ram 1500 SRT TRX 2026 майже не змінився зовні – його видає лише змінена решітка радіатора. Капот із повітрозабірником, розширені крила та масивні бампери залишилися знайомими.

Пікап отримав цифровий щиток приладів та збільшений тачскрін Фото: Stellantis

В оздобленні салону разом зі шкірою та алькантарою з’явився карбон. Пікап отримав новий цифровий щиток приладів та покращену мультимедійну систему UConnect5 зі збільшеним 14,5-дюймовим тачскріном.

Сидіння оснащені електроприводом, підігрівом і вентиляцією Фото: Stellantis

Комплектація Ram 1500 TRX розширена і включає проєкцію на лобове скло, панорамний дах, паркувальний автопілот, систему напівавтономного руху, акустику Harman Kardon із 19 динаміками, електропривід передніх крісел, підігрів і вентиляцію усіх сидінь.

