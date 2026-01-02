Возвращение легенды: Ram презентовал самый мощный пикап в мире (фото, видео)

Заряженный Ram 1500 SRT TRX возвращается на рынок. Обновленный 777-сильный пикап стартует до сотни за 3,5 с.

Новый Ram 1500 SRT TRX стал первой автомобильной премьерой в 2026 году, а в продажу поступит со второго полугодия по цене от 102 290 долларов. Подробности пикапа раскрыли на сайте концерна Stellantis.

Спортивный пикап Ram 1500 SRT TRX получил доработанный 6,2-литровый V8 с компрессором, который теперь развивает 777 л. с. и 920 Н∙м. Это самый мощный бензиновый пикап в мире. Разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч.

Пикап оснащен 777-сильным компрессорным V8 Фото: Stellantis

Как и раньше, Ram 1500 TRX подготовлен к серьезному бездорожью. Полный привод дополнен понижающей передачей, блокировками дифференциалов и набором режимов. Клиренс составляет 300 мм, угол въезда 31°, а съезда — 25,2°.

Відео дня

Ram 1500 SRT TRX стартует до сотни за 3,5 с Фото: Stellantis

Подвеска пикапа усилена и оснащена новыми адаптивными амортизаторами Bilstein Black Hawk e2. Стандартными являются и 35-дюймовые внедорожные шины.

Важно

На европейский рынок выходит стильный и недорогой корейский электропикап (фото)

Новый Ram 1500 SRT TRX 2026 почти не изменился внешне — его выдает лишь измененная решетка радиатора. Капот с воздухозаборником, расширенные крылья и массивные бамперы остались знакомыми.

Пикап получил цифровой щиток приборов и увеличенный тачскрин Фото: Stellantis

В отделке салона вместе с кожей и алькантарой появился карбон. Пикап получил новый цифровой щиток приборов и улучшенную мультимедийную систему UConnect5 с увеличенным 14,5-дюймовым тачскрином.

Сиденья оснащены электроприводом, подогревом и вентиляцией Фото: Stellantis

Комплектация Ram 1500 TRX расширена и включает проекцию на лобовое стекло, панорамную крышу, парковочный автопилот, систему полуавтономного движения, акустику Harman Kardon с 19 динамиками, электропривод передних кресел, подогрев и вентиляцию всех сидений.

Между прочим, недавно в Украине презентовали премиального конкурента BMW 1 Series и Audi A3 от Stellantis.

Также Фокус рассказывал о новом доступном пикапе Ram на базе Jeep Compass