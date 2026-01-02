Возвращение легенды: Ram презентовал самый мощный пикап в мире (фото, видео)
Заряженный Ram 1500 SRT TRX возвращается на рынок. Обновленный 777-сильный пикап стартует до сотни за 3,5 с.
Новый Ram 1500 SRT TRX стал первой автомобильной премьерой в 2026 году, а в продажу поступит со второго полугодия по цене от 102 290 долларов. Подробности пикапа раскрыли на сайте концерна Stellantis.
Спортивный пикап Ram 1500 SRT TRX получил доработанный 6,2-литровый V8 с компрессором, который теперь развивает 777 л. с. и 920 Н∙м. Это самый мощный бензиновый пикап в мире. Разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч.
Как и раньше, Ram 1500 TRX подготовлен к серьезному бездорожью. Полный привод дополнен понижающей передачей, блокировками дифференциалов и набором режимов. Клиренс составляет 300 мм, угол въезда 31°, а съезда — 25,2°.
Подвеска пикапа усилена и оснащена новыми адаптивными амортизаторами Bilstein Black Hawk e2. Стандартными являются и 35-дюймовые внедорожные шины.Важно
Новый Ram 1500 SRT TRX 2026 почти не изменился внешне — его выдает лишь измененная решетка радиатора. Капот с воздухозаборником, расширенные крылья и массивные бамперы остались знакомыми.
В отделке салона вместе с кожей и алькантарой появился карбон. Пикап получил новый цифровой щиток приборов и улучшенную мультимедийную систему UConnect5 с увеличенным 14,5-дюймовым тачскрином.
Комплектация Ram 1500 TRX расширена и включает проекцию на лобовое стекло, панорамную крышу, парковочный автопилот, систему полуавтономного движения, акустику Harman Kardon с 19 динамиками, электропривод передних кресел, подогрев и вентиляцию всех сидений.
