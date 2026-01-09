Peugeot обновила свою самую стильную модель: подробности и фото

Презентован новый Peugeot 408 2026. Кросс-фастбэк стал еще выразительнее внешне и мощнее.

Новый Peugeot 408 дебютировал на автошоу в Брюсселе и поступит в продажу весной. Уже известно, что в этом году он появится и в Украине. Подробности авто раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

Сзади добавили подсветку надписи Peugeot Фото: Peugeot

Peugeot 408 обновили в духе родственного хэтчбека 308. Его передняя часть стала еще более стильной благодаря новым фарам, бамперу и решетке радиатора. Кроме того, сзади изменили фонари и добавили подсветку надписи Peugeot. Также предложили новые колесные диски и расширили палитру цветов.

Салон Peugeot 408 не претерпел существенных изменений, лишь улучшили материалы отделки. Кросс-фастбэк сохраняет компоновку i-Cockpit с компактным рулем и высоко расположенным цифровым щитком приборов. На центральной панели установлены программируемые сенсорные кнопки i-Toggles.

Новый Peugeot 408 2026 получил более мощную плагин-гибридную установку на 240 сил с 1,6-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором. Запас хода на электротяге вырос до 85 км благодаря более крупной батарее емкостью 14,6 кВт∙ч.

В салоне улучшили отделку Фото: Peugeot

Кроме того, со старта будут доступны 1,2-литровый "мягкий" гибрид на 145 л. с. и 213-сильный электромобиль Peugeot e-408 с запасом хода 456 км.

