Цена 30 000 евро и запас хода 448 км: представлен самый дешевый электрокроссовер Kia (фото)

Kia EV2 2026
Новый Kia EV2 будет стоить от 30 000 евро | Фото: Kia

Презентован новый электромобиль Kia EV2. Доступный компактный кроссовер имеет большой запас хода и просторный салон.

Новый Kia EV2 с февраля поступит в производство на заводе в Словакии и будет стоить примерно от 30 000 евро. Об авто рассказали на сайте южнокорейского производителя.

Kia EV2
Запас хода Kia EV2 достигает 448 км
Фото: Kia

Дизайн Kia EV2 2026

Электрокроссовер Kia EV2 — компактная городская модель В-класса. Внешне серийное авто почти не отличается от концепта и выдержано в современном стиле Kia. У него высокий капот, вертикальные задние стойки и тоненькие фары. Версия GT-Line отличается более агрессивными бамперами и 19-дюймовыми дисками.

Размеры Kia EV2 2026 года:

  • длина — 4060 мм;
  • ширина — 1800 мм;
  • высота — 1575 мм;
  • колесная база — 2565 мм.
Kia EV2 GT-Line
Kia EV2 GT-Line
Фото: Kia

Салон и комплектация Kia EV2

Компоновка интерьера Kia EV2 знакома по другим электрокарам марки. На передней панели установлены три экрана: два 12,3-дюймовых и один 5-дюймовый.

Электрокар доступен в вариантах на 4 и 5 мест, а его задние кресла электрокара имеют горизонтальную регулировку. Объем багажника составляет 362-403 л, также есть небольшой 15-литровый отсек спереди для зарядных кабелей.

салон Kia EV2
На передней панели установили три экрана
Фото: Kia

Доступный электромобиль Kia EV2 получил опции, присущие более дорогим моделям, в частности, ему доступны камеры кругового обзора с режимом для "слепых" зон, система полуавтономного движения и парковочный автопилот с дистанционным управлением.

Электромобиль Kia EV2, характеристики

Новый Kia EV2 2026 со старта предложат в двух переднеприводных модификациях:

  • Standard Range — 145 л. с., батарея на 42,2 кВт∙ч, запас хода 317 км;
  • Long Range — 134 л. с., батарея на 61 кВт∙ч, запас хода 448 км.
багажник Kia EV2
Объем багажника составляет 362-403 л.
Фото: Kia

Обе силовые установки являются 400-вольтными, а их быстрая зарядка занимает полчаса. Также есть двунаправленная зарядка, то есть авто может питать дом или электроприборы.

