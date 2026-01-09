Цена 30 000 евро и запас хода 448 км: представлен самый дешевый электрокроссовер Kia (фото)
Презентован новый электромобиль Kia EV2. Доступный компактный кроссовер имеет большой запас хода и просторный салон.
Новый Kia EV2 с февраля поступит в производство на заводе в Словакии и будет стоить примерно от 30 000 евро. Об авто рассказали на сайте южнокорейского производителя.
Дизайн Kia EV2 2026
Электрокроссовер Kia EV2 — компактная городская модель В-класса. Внешне серийное авто почти не отличается от концепта и выдержано в современном стиле Kia. У него высокий капот, вертикальные задние стойки и тоненькие фары. Версия GT-Line отличается более агрессивными бамперами и 19-дюймовыми дисками.
Размеры Kia EV2 2026 года:
- длина — 4060 мм;
- ширина — 1800 мм;
- высота — 1575 мм;
- колесная база — 2565 мм.
Салон и комплектация Kia EV2
Компоновка интерьера Kia EV2 знакома по другим электрокарам марки. На передней панели установлены три экрана: два 12,3-дюймовых и один 5-дюймовый.
Электрокар доступен в вариантах на 4 и 5 мест, а его задние кресла электрокара имеют горизонтальную регулировку. Объем багажника составляет 362-403 л, также есть небольшой 15-литровый отсек спереди для зарядных кабелей.
Доступный электромобиль Kia EV2 получил опции, присущие более дорогим моделям, в частности, ему доступны камеры кругового обзора с режимом для "слепых" зон, система полуавтономного движения и парковочный автопилот с дистанционным управлением.Важно
Электромобиль Kia EV2, характеристики
Новый Kia EV2 2026 со старта предложат в двух переднеприводных модификациях:
- Standard Range — 145 л. с., батарея на 42,2 кВт∙ч, запас хода 317 км;
- Long Range — 134 л. с., батарея на 61 кВт∙ч, запас хода 448 км.
Обе силовые установки являются 400-вольтными, а их быстрая зарядка занимает полчаса. Также есть двунаправленная зарядка, то есть авто может питать дом или электроприборы.
Кстати, недавно на рынок вышел младший брат Kia Sportage стоимостью от $12 000.
Также Фокус рассказывал, что на автошоу в Брюсселе дебютировал новый Peugeot 408.