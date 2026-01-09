Презентован новый Opel Astra 2026: как изменилась популярная компактная модель (фото)

На автошоу в Брюсселе дебютировал новый Opel Astra 2026. Хэтчбек и универсал изменились внешне и получили новые технологии.

Новый Opel Astra прошел плановую модернизацию и вскоре поступит в продажу на европейском рынке. Подробности авто раскрыли на сайте концерна Stellantis.

Модель получила новые матричные фары Фото: Stellantis

Opel Astra 2026 узнается по измененной передней части. Она по-прежнему выдержана в фирменной стилистике Opel Vizor, однако теперь получила диодную подсветку — как у кроссовера Opel Grandland. Кроме того, установили новые матричные фары Intelli-Lux HD.

В салоне Opel Astra 2026 стандартными стали эргономичные передние сиденья Intelli-Seats. В отделке теперь используют больше материалов, полученных путем вторичной переработки.

Новый Opel Astra презентовали в трех версиях. Самым доступным является 1,2-литровый 145-сильный "мягкий" гибрид. Мощность 1,6-литрового плагин-гибрида выросла до 195 л. с., а емкость его батареи увеличили до 17,2 кВт∙ч.

В салоне установили эргономичные сиденья Фото: Stellantis

156-сильный электромобиль Opel Astra также имеет большую батарею (на 58 кВт∙ч), а его запас хода вырос до 454 км.

