Mazda показала высокотехнологичного и недорогого соперника Tesla Model Y для Европы (фото)

Новый кроссовер Mazda CX-6e станет пополнением в европейской электрической линейке марки. Он богато оснащен, а его запас хода достигнет 480 км.

Новая Mazda CX-6e дебютировала на автошоу в Брюсселе, а ее продажи стартуют летом. Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.

Запас хода Mazda CX-6e составляет 484 км Фото: Mazda

Кроссовер Mazda CX-6e — европейская версия модели EZ-60 китайского производства и собрат новой Mazda 6e, которая уже продается в ряде стран ЕС. Электрокар станет конкурентом Tesla Model Y, ведь схож с ней по размерам — достигает 4,85 м в длину.

Важно

В Европе появится электрокроссовер Hyundai с ГБО и запасом хода более 800 км (фото)

Электромобиль Mazda CX-6e отличается граненым дизайном и имеет стремительный силуэт с длинным капотом и высокой оконной линией. Он довольно просторный и имеет два багажника — 468-литровый задний и 80-литровый передний.

Відео дня

В салоне установлен большой 26-дюймовый экран Фото: Mazda

В его салоне нет щитка приборов, а вместо этого показания выводятся на большой 26-дюймовый дисплей и проецируются на лобовое стекло. Еще два экрана отвели для камер, которые заменяют зеркала. Кроме того, комплектация Mazda CX-6e будет включать панорамную крышу, электропривод сидений, акустику с 23 динамиками и адаптивный круиз-контроль.

Объем багажника составляет 468 л Фото: Mazda

Новая Mazda CX-6e оснащена 258-сильным электромотором на задней оси и способна разогнаться до 100 км/ч за 7,9 с и развить 185 км/ч. С батареей емкостью 78 кВт∙ч запас хода достигает 484 км, а быстрая зарядка (мощностью 195 кВт) на 80% занимает 24 минуты.

Между прочим, на этом автосалоне презентовали и самый дешевый электрокроссовер Kia.

Также Фокус сообщал, что в Брюсселе дебютировал новый Opel Astra 2026.