Презентован дешевый молодежный кроссовер за $6200 с заводским ГБО (фото)

В Индии дебютировала новая Tata Punch 2026. Компактный молодежный кроссовер доступен в бензиновых и газовых версиях мощностью до 120 сил.

Обновленный кроссовер Tata Punch презентовали на родине, в Индии, и там он уже поступает в продажу по цене от 559 000 рупий ($6200). Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Кроссовер доступен в бензиновых версиях или с заводским ГБО Фото: Autocar

Новая Tata Punch стала выразительнее на вид. Бензиновый вариант 3,8-метровой модели теперь похож на электрокар Punch EV благодаря двухуровневой передней оптике, а его фонари соединены диодной полосой.

В салоне Tata Punch 2026 установили новый двухспицевый руль и цифровой щиток приборов, а часть переключателей теперь сенсорные. Объем багажника — 366 л.

Стандартными являются 10,25-дюймовый тачскрин и кондиционер, а топовая версия получила климат-контроль, камеру и круиз-контроль. Среди опций для бюджетной модели появились панорамная крыша, камеры кругового обзора и акустика с 8 динамиками.

В салоне заменили руль и установили цифровой щиток приборов Фото: Tata

Базовый кроссовер Tata Punch по-прежнему оснащен 1,2-литровым атмосферным мотором, который развивает 88 л. с. на бензине и 73 л. с. — с заводским ГБО. Новинкой стала 120-сильная версия этого двигателя с турбонаддувом.

Можно выбрать механическую или роботизированную КПП. Tata Punch 2026 остается переднеприводной, а ее клиренс составляет 193 мм.

Между прочим, недавно Tata презентовала конкурента "Дастера" за $13 000.

