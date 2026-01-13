Богатое оснащение и 250 сил: дебютировал флагманский кроссовер Renault (фото)
Новый Renault Filante 2026 — самый большой кроссовер марки. Большая семейная модель богато укомплектована и получила 250-сильную гибридную установку.
Кроссовер Renault Filante презентовали в Южной Корее, ведь именно там на бывшем предприятии Samsung Motors с марта будут выпускать модель. Ее подробности раскрыли на официальном сайте Renault.
Новый Renault Filante не имеет ничего общего с одноименным электрокаром. Кроссовер разработан совместно с Geely и построен на доработанной платформе CMA от Volvo XC40.
Renault Filante 2026 отличается элегантным дизайном с плавными формами кузова. В анфас он напоминает младшего брата Renault Grand Koleos, ведь также имеет безрамочную решетку радиатора и продолговатые фары. Это самый большой кроссовер Renault.
Размеры Renault Filante 2026:
- длина — 4915 мм;
- ширина — 1890 мм;
- высота — 1635 мм;
- колесная база — 2820 мм.
В салоне на передней панели установили три 12,3-дюймовых дисплея, также есть проекция на лобовое стекло. Авто получило спортивные передние кресла. Кроссовер просторный и имеет большой (633-2050 л) багажник.Важно
Комплектация Renault Filante довольно богатая. Для флагманской модели доступны панорамная крыша, система полуавтономного движения, цифровое зеркало, камеры кругового обзора, парковочный автопилот, акустика Bose с 10 динамиками.
Новый кроссовер Renault Filante оснащен полноприводной гибридной установкой E-Tech на 250 сил с 1,5-литровым бензиновым двигателем и парой электромоторов.
