Оригинальный электромобиль Renault преодолел более 1000 км без подзарядки (видео)

Электромобиль Renault Filante продемонстрировал немалый запас хода в реальных условиях. Он смог преодолеть более 1000 км на одном заряде.

Новый Renault Filante Record 2025 проехал 1008 км за 10 часов и после заезда осталось 11% заряда батареи, чего хватит еще на 120 км. Об этом сообщается на сайте французского производителя.

Электрокар Renault Filante планировали испытать во Франции в октябре, однако из-за дождей пришлось сменить локацию — выбрали автодром UTAC в Марокко.

Важно

В продажу поступает доступный электромобиль Renault стоимостью менее 15 000 евро (фото)

Новый электромобиль Renault преодолел 239 4-километровых кругов за 10 часов и останавливался только для замены водителя (всего их было три). Средняя скорость составила 102 км/ч, а расход электроэнергии — всего 7,8 кВт∙ч на 100 км.

Средняя скорость составила 102 км/ч Фото: Renault

Экспериментальный электромобиль Renault Filante Record 2025 — одноместный болид с хорошо проработанной аэродинамикой. Авто является своеобразным трибьютом рекордным Renault 40 CV 1925 года и Etoile Filante 1956 года, поэтому похоже на них внешне.

Відео дня

Renault Filante весит всего 1000 кг Фото: Renault

В конструкции Renault Filante использованы карбон, магний и алюминий, поэтому масса электрокара составляет всего 1000 кг. Аккумуляторной батареей емкостью 87 кВт∙ч поделился электрокроссовер Renault Scenic E-Tech.

Кстати, недавно авто с рождественской елкой на крыше развило скорость более 300 км/ч.

Также Фокус рассказывал, что Renault прекращает выпуск самых дешевых электрокаров.