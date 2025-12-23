Рождественский рекорд: авто с елкой на крыше развило более 300 км/ч (видео)

Новый Chevrolet Corvette установил интересный мировой рекорд. Спортивное авто разогналось до 315 км/ч с рождественской елкой на крыше.

Рекордный заезд состоялся а несколько дней до Рождества в Техасе на полигоне компании Hennessey Performance. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

Для рекорда выбрали заряженное купе Chevrolet Corvette ZR1 с 5,5-литровым V8 твин-турбо мощностью 1079 л. с. Такое авто способно развить 375 км/ч.

К тому же, Chevrolet Corvette имел аэродинамический пакет ZTK с большим антикрылом, которое добавляет прижимную силу. Это сделало автомобиль с елкой на крыше более стабильным.

Chevrolet Corvette ZR1 полностью стандартный Chevrolet Corvette ZR1 Фото: Hennessey

Chevrolet Corvette ZR1 не дорабатывали — он был полностью стандартным. Примечательно, что без дерева на крыше он разогнался на этой трассе до 332 км/ч.

Украшенную елку с игрушками и гирляндой прикрепили на крышу Chevrolet Corvette ZR1. Спортивное авто без проблем развило рекордные 315 км/ч.

Фото: Hennessey

Примечательно, что в Hennessey улучшили собственное же достижение, ведь в 2022 году техасцы разогнали тюнингованный 1200-сильный Ford Mustang с елкой на крыше до 309 км/ч.

Кстати, недавно новый электрический суперкар BYD установил мировой рекорд скорости — 496 км/ч.

Также Фокус рассказывал о еще Chevrolet Corvette ZR1X.