Різдвяний рекорд: авто з ялинкою на даху розвинуло понад 300 км/год (відео)

Новий Chevrolet Corvette встановив цікавий світовий рекорд. Спортивне авто розігналося до 315 км/год із різдвяною ялинкою на даху.

Рекордний заїзд відбувся а кілька днів до Різдва в Техасі на полігоні компанії Hennessey Performance. Про це повідомляється на її офіційному сайті.

Для рекорду обрали заряджене купе Chevrolet Corvette ZR1 із 5,5-літровим V8 твін-турбо потужністю 1079 к. с. Таке авто здатне розвинути 375 км/год.

До того ж, Chevrolet Corvette мав аеродинамічний пакет ZTK з великим антикрилом, яке додає притискну силу. Це зробило автомобіль з ялинкою на даху стабільнішим.

Chevrolet Corvette ZR1 повністю стандартний Фото: Hennessey

Chevrolet Corvette ZR1 не доопрацьовували – він був повністю стандартним. Примітно, що без дерева на даху він розігнався на цій трасі до 332 км/год.

Прикрашену ялинку з іграшками та гірляндою прикріпили на дах Chevrolet Corvette ZR1. Спортивне авто без проблем розвинуло рекордні 315 км/год.

Фото: Hennessey

Примітно, що в Hennessey покращили власне ж досягнення, адже в 2022 році техасці розігнали тюнінгований 1200-сильний Ford Mustang із ялинкою на даху до 309 км/год.

До речі, нещодавно новий електричний суперкар BYD встановив світовий рекорд швидкості — 496 км/год.

Також Фокус розповідав про ще Chevrolet Corvette ZR1X.