Электрический Бэтмобиль: Renault показала необычный болид с ручным управлением (видео)

Новый Renault Filante Record 2025 — обтекаемый электрический болид с элементами ретростиля. Авто попытается установить рекорд запаса хода среди электрокаров.

Related video

Опубликованы первые фото Renault Filante Record 2025. Оригинальный электрический спорткар презентуют 5 февраля на выставке Retromobile в Париже. Об этом сообщается на сайте французского производителя.

Важно

Эксклюзив за $3 млн: культовый Бэтмобиль запустят в производство (фото, видео)

Новый Renault Filante Record 2025 создали вместе с разработчиком гоночных авто Ligier. Это стремительный 5,12-метровый болид в ретростиле. Авто напоминает Бэтмобиль, однако разработчики утверждают, что вдохновлялись Renault 40 CV des Records 1925 года и Etoile Filante 1956 года, которые устанавливали мировые рекорды скорости.

Авто отличается вытянутым силуэтом с зауженной "кормой" Фото: Renault

Электромобиль Renault отличается вытянутым силуэтом с выраженными крыльями и зауженной задней частью. У него большая площадь остекления, а вместо дверей установлен откидной прозрачный колпак, как в самолетах. В конструкции использованы карбон и легкие алюминиевые сплавы, поэтому масса авто составляет 1000 кг.

Вместо дверей установлен откидной колпак Фото: Renault

В салоне Renault Filante Record установлен многофункциональный руль-штурвал, который также заменяет педали газа и тормозов, то есть в авто полностью ручное управление. Единственное сиденье напоминает гамак и имеет карбоновый каркас.

Электрокар имеет ручное управление и не оснащен педалями Фото: Renault

Характеристики Filante Record пока не раскрывают, указано лишь, что он получил батарею на 87 кВт∙ч от электрического Renault Scenic. Также отмечается, что электрокар попытается установить рекорд запаса хода.

Кстати, недавно Renault и Volvo презентовали недорогие грузовые электрокары.

Также Фокус писал о городском электромобиле Renault за 20 000 евро.