Эксклюзив за $3 млн: культовый Бэтмобиль запустят в производство (фото, видео)

Бэтмобиль Tumbler изготовлен из карбона и кевлара, но весит 2,5 тонны. Авто оснащено 6,2-литровым 525-сильным V8 и получило кондиционер, навигацию и два дисплея в салоне.

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Знаменитый Бэтмобиль впервые в истории станет серийным. Компания Action Engineering собирается изготовить 10 авто Бэтмена и продавать их за $2,99 миллиона. Об этом сообщается на сайте BruceWaneX.

Конечно, существовало несколько разных Бэтмобилей. Для производства выбрали самую необычную модель Tumbler из трилогии "Темный рыцарь". Стоит отметить, что проект одобрила студия Warner Bros. Discovery и каждый покупатель получит специальный сертификат подлинности автомобиля.

Серийный Бэтмобиль внешне в точности воспроизводит авто из фильма и отличается агрессивным рубленым дизайном с огромными задними колесами. Tumbler достигает 4663 мм в длину, 2835 мм в ширину и 1524 в высоту. Несмотря на использование в конструкции карбона и кевлара, масса составляет 2500 кг.

Авто имитирует звук реактивного двигателя

Впрочем, салон авто не лишен атрибутов комфорта — установлены два 10-дюймовых дисплея, навигация и кондиционер. Спортивные кресла обшили альакантарой.

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Бэтмобиль Tumbler оснастили 6,2-литровым 525-сильным V8 от Chevrolet Corvette и 8-ступенчатой автоматической КПП. Специальный акустический синтезатор может имитировать звук реактивного двигателя, которым был оснащен Бэтмобиль в кино.

Бэтмобиль стоит $2,99 миллиона

Хотя авто способно самостоятельно передвигаться, оно не допущено к эксплуатации на дорогах общего пользования. Следовательно, ездить на нем можно только по частной территории или перекрытой дороге.

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