Ексклюзив за $3 млн: культовий Бетмобіль запустять у виробництво (фото, відео)

Бетмобіль Tumbler виготовлений із карбону та кевлару, але важить 2,5 тони. Авто оснащене 6,2-літровим 525-сильним V8 та отримало кондиціонер, навігацію і два дисплеї в салоні.

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Знаменитий Бетмобіль уперше в історії стане серійним. Компанія Action Engineering збирається виготовити 10 авто Бетмена і продавати їх за $2,99 мільйона. Про це повідомляється на сайті BruceWaneX.

Звісно, існувало кілька різних Бетмобілів. Для виробництва вибрали найбільш незвичайну модель Tumbler із трилогії "Темний лицар". Варто відзначити, що проєкт схвалила студія Warner Bros. Discovery і кожен покупець отримає спеціальний сертифікат автентичності автомобіля.

Серійний Бетмобіль зовні в точності відтворює авто з фільму та вирізняється агресивним рубаним дизайном із величезними задніми колесами. Tumbler сягає 4663 мм завдовжки, 2835 мм завширшки та 1524 заввишки. Попри використання в конструкції карбону та кевлару, маса складає 2500 кг.

Авто імітує звук реактивного двигуна

Утім, салон авто не позбавлений атрибутів комфорту – встановлено два 10-дюймові дисплеї, навігацію та кондиціонер. Спортивні крісла обшили альакантарою.

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Бетмобіль Tumbler оснастили 6,2-літровим 525-сильним V8 від Chevrolet Corvette і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Спеціальний акустичний синтезатор може імітувати звук реактивного двигуна, яким був оснащений Бетмобіль у кіно.

Бетмобіль коштує $2,99 мільйона

Хоча авто здатне самостійно пересуватися, воно не допущене до експлуатації на дорогах загального користування. Отже, їздити на ньому можна лише приватною територією чи перекритою дорогою.

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