В інтернеті показали унікальні позашляховики Ferrari 70-х (відео)

Jerrari — оригінальний гібрид Jeep та Ferrari, створений у США. Виготовили лише два таких позашляховики із 320-сильним двигуном V12.

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Кросовер Ferrari Purosangue — не перша модель підвищеної прохідності із жеребцем на капоті. У 70-х були створені унікальні позашляховики Jerrari. Про авто розповів у відео на своєму Youtube-каналі відомий комік та автоколекціонер Джей Лено.

Jerrari — гібрид Jeep і Ferrari. Ініціатором його створення став американський автоколекціонер Вільям Гарра. Свій статок він заробив на готелях та казино в штаті Невада і йому потрібне було швидкісне повнопривідне авто, аби добиратися з міста Ріно на його гірськолижний курорт в Тахо.

Перший Jerrari

Спочатку Вільям Гарра в 1969 році звернувся до Енцо Феррарі, аби той розробив йому позашляховик, проте італієць категорично відмовився. Тоді мільйонер вирішив створити таке авто самотужки.

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Вільям Гарра дістав розбите купе Ferrari 365 GT 2+2 та вирішив схрестити його з преміальним позашляховиком Jeep Wagoneer. В італійського суперкара запозичили передню частину з вираженим "носом" і круглими фарами, а також кермо і деякі деталі салону.

Вільям Гарра схрестив Jeep Wagoneer та Ferrari 365 GT 2+2

Під капотом встановили 4,4-літровий V12 потужністю 320 к. с. У парі з ним працювала 5-ступінчаста механічна КПП. Вільям Гарра легко розганяв Jerrari до 240 км/год на звичайній трасі. Цікаво, що зберегли й рідну систему повного приводу, тому на засніжених гірських дорогах авто було легко контрольованим.

Другий Jerrari 1977 року зовні не відрізняється від Jeep Wagoneer Фото: скриншот / YouTube У салоні встановили кермо від Ferrari Фото: скриншот / YouTube

Утім, незвичний позашляховик Ferrari дуже привертав до себе увагу, тому в 1977 році Вільям Гарра вирішив створити простіший Jerrari. Двигун переставили у звичайний Jeep Wagoneer, який зовні нічим не відрізнявся від стандартної моделі. Лише кермо Ferrari з’явилося в салоні.

Під капотом встановлено 320-сильний V12 Фото: скриншот / YouTube

Рік по тому Вільям Гарра пішов із життя, а його автоколекція стала основою для автомузею в Ріно. Саме там зберігається другий Jerrari, а от перше авто (воно зараз оснащене двигуном Chevrolet) наразі перебуває в приватній колекції.

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